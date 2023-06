The Executive Centre Buka Workspace Premium ke-3 di SCBD

Bisnis.com, JAKARTA – The Executive Centre (TEC), penyedia serviced offices, kembali melakukan ekspansi dengan menambah portofolio fasilitas workspace yang fleksibel dan premium di Indonesia.

TEC kembali membidik SCBD sebagai kawasan ekspansi centre ketiga seluas 2.000 meter persegi di gedung Pasific Century Place (PCP). Pemilihan lokasi tersebut lantaran SCBD menjadi kawasan bisnis elit nomor satu di Indonesia.

TEC memiliki dua centre lain berada di gedung One Pasific Place yang terletak di SCBD dengan luas 2.000 meter persegi sejak tahun 2012 dan Sampoerna Strategic Square di Sudirman seluas 1.200 meter persegi.

City Head The Executive Centre Indonesia Ferry Pranata mengatakan, dalam ekspansi centre baru, TEC tak sembarang mencari gedung perkantoran yang dijadikan mitra lokasi serviced offices.

Menurutnya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan tak sekadar gedung bagus saja, seperti dari sisi lokasi gedung perkantoran grade A dan premium, hubungan dengan pemilik gedung, telah memiliki sertifikasi green building, berkelanjutan, aksesibilitas tinggi dan memiliki potensial tenant.

“Kami tidak ambisius untuk ekspansi dan kanibal bisnis sendiri dan butuh perhitungan bisnis yang matang. Untuk beberapa tahun mendatang kami ada rencana ekspansi, lokasinya belum bisa kami beritahu yang pasti di Jakarta dan kawasan CBD [centre business distric) dan untuk di SCBD saya rasa sudah cukup 2 centre kami yang ada saat ini,” ujarnya dikutip Kamis (15/6/2023).

Pandemi Covid-19 semakin mendukung praktik kerja yang lebih fleksibel. Centre baru ini akan memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan dalam memperoleh ruang kerja yang dinamis dengan kualitas yang tinggi sebagai akibat perubahan pola kerja selama pandemi. Kebutuhan tersebut mencerminkan meningkatnya permintaan akan ruang kerja yang fleksibel dan premium sebagai bagian dari fasilitas gedung perkantoran yang lebih besar.

Saat ini, tingkat keterisian ruang atau okupansi tenant di workspace yang dimiliki TEC mengalami peningkatan. Menurutnya, sejak 2022, kondisi permintaan ruang perkantoran servis ini mengalami perbaikan dan peningkatan jika dibandingkan saat pandemi Covid-19.

Adapun, tingkat okupansi workspace TEC di gedung Sampoerna Strategic mencapai 96 persen dan di gedung One Pasific Place mencapai 97 persen, sementara okupansi workspace di centre baru gedung Pasific Century Place telah mencapai 57 persen dalam 2 bulan sejak dibuka pada April kemarin.

Ferry menargetkan okupansi centre di gedung Pasific Century Place bisa mencapai 80 persen hingga 90 persen sebelum memasuki tahun kedua beroperasi. Pihaknya optimistis bisa mencapai target tersebut karena rekam jejak dan kualitas premium yang diberikan kepada tenant perusahaan. Selama ini, tenant yang didapatkan berasal dari referensi perusahaan yang sudah memakai jasa layanan serviced offices TEC.

Adapun, 80 persen hingga 100 persen tenant perusahaan yang menggunakan layanan fasilitas workspace yang fleksibel dan premium ini merupakan multinational corporation (MNC) yang perusahaan asalnya dari Amerika, Eropa, dan China yang berkutat pada bisnis teknologi dan finansial.

“Kondisi saat ini sudah bounceback, dari 2022 ini sudah bounceback sebelum Covid okupansinya, kebetulan, kita punya revenue to rent ratio membaik karena Covid, klien yang sudah sama TEC ini bukan yang testing the water bukan sebentar, mereka set up MNC, dan mature dengan kondisi keuangan yang aman,” katanya.

