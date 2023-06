Fantastis! Korsel Siapkan Dana Rp853 Triliun untuk Busan World Expo 2030

Bisnis.com, SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyiapkan anggaran sebesar US$5,72 miliar atau setara dengan Rp853 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.914 per dolar AS) untuk membangun revitalisasi kawasan untuk World Expo 2030 di Busan.

Overseas Expo Outreach Division Busan Metropolitan City Hwang Hyun-ki mengatakan anggaran tersebut disiapkan bukan hanya untuk membangun fasilitas World Expo, melainkan merevitalisasi kawasan pelabuhan di Busan secara menyeluruh.

Dia menuturkan pemerintah Korsel ingin menyelenggarakan World Expo 2030 bukan di kota baru, tetapi di Busan.

“Kami ingin menggunakan kembali segala sesuatu yang kami punya, tentunya dengan konsep ramah lingkungan. Anggaran yang dibutuhkan mencapai US$5,72 miliar,” ujarnya saat bertemu dengan 13 peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea di Busan, Kamis (1/6/2023).

Korsel menargetkan agar Busan menjadi tuan rumah World Exp 2030 dengan tema utama “Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future”.

Hwang Hyun-ki mengatakan ada 3 sub-tema untuk menjawab tiga tantangan global, yaitu perubahan iklim, sisi negatif dari transformasi digital, dan ketidaksetaraan di antara dan di dalam negara.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah kota Busan telah merelokasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan utama ke pelabuhan baru. yang berjarak 20 km.

Menurutnya, rencana pemindahan pelabuhan Busan ke lokasi baru sudah diterapkan sebelum Korsel mengikuti seleksi sebagai penyelenggara World Expo 2030.

“Kegiatan perdagangan di pelabuhan Busan akan terus berlanjut, meskipun kami tidak terpilih sebagai host World Expo 2030,” imbuhnya.

Hwang Hyun-ki mengatakan jika Busan terpilih sebagai tuan rumah World Expo 2030, nantinya kawasan yang sudah direvitalisasi tersebut akan menjadi tempat bagi puluhan juta pengunjung yang diharapkan selama periode enam bulan.

Pemerintah Korsel, katanya, tengah membangun gedung opera futuristik serta mengubah wajah infrastruktur di daerah pelabuhan terbesar di Negeri Ginseng itu.

Uniknya, dia mengatakan sorotan utama dari proyek ini tidak akan ditemukan di darat. Bekerja sama dengan U.N Habitat, sebuah badan PBB yang bekerja untuk masa depan kota yang lebih baik, pemerintah kota Busan berencana untuk menciptakan ruang bagi komunitas terapung di dekat pantai pada 2030.

Fasilitas tersebut diberi nama Oceanix Busan, dia menambahkan tujuan pembangunan prototipe ini untuk mengetahui apakah komunitas terapung seperti itu dapat dilakukan, terjangkau, dan berkelanjutan ketika negara-negara di seluruh dunia harus beradaptasi dengan naiknya permukaan air laut di tengah perubahan iklim.

“Saya dapat menyimpulkan bahwa Busan sudah siap untuk menjadi host World Expo 2030. Tentunya dengan teknologi yang ramah lingkungan,” ucapnya.

