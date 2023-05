Ekspansi Proyek Apartemen, Triniti Land (TRIN) Bidik Pendapatan Rp2 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) atau Triniti Land membidik perolehan Gross Development Value (GDV) atau pendapatan kotor sebesar Rp2 triliun lewat proyek apartemen Collins Boulevard yang kini tengah membangun tower keduanya, The Scott.

Adapun, Collins Boulevard telah menyelesaikan groundbreaking The Scott, topping off tower pertama yaitu The Hyde, peresmian lobby tower pertama, hingga serah terima bertahap unit The Hyde.

Direktur Collins Boulevard, Ronald Cassidy, mengatakan progres pembangunan tower kedua The Scott telah mencapai 20 persen. Pihaknya memastikan akan memberikan fasilitas lengkap untuk para penghuni apartemen.

"Ke depan kami akan tetap melakukan karya-karya yang unik dan relevan seperti program-program yang memberikan keuntungan kepada semua pihak, progres serah terima kunci, penyelesaian fasilitas Collins country club, peresmian commercial area Collins boulevard, hingga finishing lobby tower kedua (The Scott)," kata Ronald, Senin (22/5/2023).

Collins Boulevard merupakan proyek apartemen yang diapit oleh segitiga emas BSD City, Alam Sutera, dan Gading Serpong. Lokasi strategis Collins Boulevard membuatnya semakin menarik dan terjangkau karena hanya berjarak 800 meter dari exit tol menuju Jakarta.

Salah satu fasilitas dari Collins Boulevard adalah Gym dengan luas 149,46 meter persegi, setara dengan gym profesional. Dilengkapi dengan berbagai peralatan yang memadai dan changing room dan toilet dengan luas 66,17 meter persegi gym ini menjadi gym terbesar di wilayah Serpong.

Tak hanya itu, fasilitas pendukung lainnya yaitu kolam renang dengan luas 506,22 meter persegi. TRIN menyediakan lahan seluas 3,8 hektare untuk public space yang terdiri dari 1,6 hektare sebagai F&B Plaza, 1 hektare untuk Resort Facilities, 6000 meter persegi untuk Sky Park dan sebesar 2000 meter persegi untuk Collins Park.

Ronald juga memastikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pembeli Collins Boulevard yang dibuktikan dengan penyelesaian sejumlah fasilitas dan serah terima bertahap pada tower pertama.

“Walaupun dengan hambatan yang dialami selama 2 tahun lalu, di mana regulasi pemerintah juga berubah dari waktu ke waktu mulai dari peraturan tentang waktu kerja, jumlah tenaga kerja, dan lain sebagainya, kami Collins Boulevard tetap berusaha semakimal mungkin untuk memberikan komitmen terbaik bagi setiap konsumen kami," jelasnya.

Menariknya, proyek apartemen ini di desain oleh DPA, Arsitek nomor 1 di Singapura yang mendesain Singapore National Stadium dan Dubai Mall.

