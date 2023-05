Mantap! Uang Rupiah 2022 Sabet Penghargaan Internasional Best New Banknote Series

Bisnis.com, JAKARTA – International Association of Currency Affairs (IACA) menobatkan uang Rupiah tahun emisi (TE) 2022 sebagai best new banknote series pada Currency Award ke-17 2023 yang berlangsung di Meksiko.

Dalam ajang tersebut, uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) berhasil menjadi pemenang, mengalahkan Bank Sentral Costa Rica, Bank Sentral Meksiko, Bank Sentral Filipina, dan Bank Sentral Bahamas.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan bahwa capaian uang Rupiah tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi internasional atas kualitas uang Rupiah.

“Kesuksesan ini merupakan kelanjutan dari pencapaian sebelumnya yang diraih oleh Uang Peringatan kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia pecahan Rp75.000 sebagai finalis best commemorative pada Currency Award 2022,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/5/2023).

Uang Rupiah TE 2022 dilengkapi dengan berbagai penguatan dan inovasi pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang agar uang Rupiah semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama.

Erwin menyampaikan, inovasi dan penguatan pada uang Rupiah tersebut menjadikan uang Rupiah semakin mudah dikenali, sulit untuk dipalsukan, serta memiliki masa edar lebih lama.

“Sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Adapun, uang Rupiah TE 2022 yang diluncurkan pada 17 Agustus 2022 lalu, terdiri dari tujuh pecahan yaitu pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp 5.000, Rp2.000, dan Rp1.000.

IACA sendiri menilai pemenang melalui kriteria yang mencakup inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah dengan konten lokal yang berkaitan dengan negara penerbit, efektivitas dari integrasi fitur keamanan, dan estetika tampilan serta desain uang kertas.

Sebagai informasi, IACA Curency Awards merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pencapaian atas perkembangan dan inovasi di sektor pembayaran tunai yang diikuti oleh 29 negara pada 2023.

