Pertumbuhan Ekonomi 2024 di 5,7 Persen, Pemerintah Terlalu Pede?

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5,3-5,7 persen pada 2024, meningkat dari proyeksi tahun ini 5,3 persen.

Proyeksi pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dari proyeksi sejumlah lembaga internasional pada kisaran 4,9 hingga 5,1 persen, melambat dari perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi yang berpotensi melambat pada 2024 lantaran masih tingginya ketidakpastian global, juga kembali normalnya harga komoditas.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah dipatok terlalu tinggi, mengingat masih ada sejumlah tantangan yang membayangi perekonomian pada 2024.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia pada tahun depan akan dipengaruhi oleh tahun politik, yang mana pelaku usaha biasanya cenderung wait & see.

“Target pertumbuhan ekonomi 2024 di angka 5,3-5,7 persen adalah target yang overestimate. Apalagi kondisi ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh tahun politik, yang biasanya investasi akan banyak hold dulu menunggu kepastian kebijakan oleh presiden terpilih,” katanya kepada Bisnis, Selasa (16/5/2023).

Selain itu, Rizal mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh tahun politik, diperkirakan hanya mengalami kenaikan secara temporer.

“Jadi tidak akan banyak bisa diharapkan dari konsumsi, kecuali diimbangi dengan penyerapan jumlah tenaga kerja kenaikan dan upah riil,” jelasnya.

Meski tren tahun politik akan mendorong konsumsi rumah tangga, lanjutnya, namun juga dibutuhkan dorongan dari investasi riil. Sementara itu, kontribusi investasi terhadap PDB nasional hanya berkisar 29 persen.

“Inipun ada catatan bahwa realisasi investasi ke sektor industri hilir atau manufaktur menjadi syarat agar nilai tambah dalam membentuk PDB nasional menjadi tinggi,” kata dia.

