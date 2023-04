Harga Minyak Mentah Melemah, Cek Harga BBM Pertamina, BP AKR, Shell dan Vivo Hari Ini

Bisnis,com, JAKARTA – Tren pelemahan harga minyak mentah dunia yang merosot cukup dalam pada perdagangan Rabu (26/4/2023) kemarin masih ditinjau perusahaan pengecer bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Kajian atas pelemahan harga minyak mentah itu dilakukan sebelum perusahaan mengambil keputusan untuk penyesuaian harga ritel BBM baru pada periode Mei 2023.

“Masih kami review, karena harga minyak mentah masih fluktuatif,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (27/4/2023).

Untuk diketahui, sebelumnya, harga BBM di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP AKR mengalami penyesuaian per 8 April 2023. Sementara, SPBU lainnya seperti Pertamina, Shell, dan Vivo Energy mengalami penyesuaian per 1 April 2023.

Berdasarkan lama BP Indonesia, harga BBM di BP AKR mengalami penurunan setelah adanya penyesuaian. Mengacu pada harga yang efektif per 8 April 2023 jenis BP Ultimate turun dari Rp14.890 per liter menjadi Rp14.790 per liter.

Lalu, BP Diesel turun dari Rp14.990 per liter menjadi Rp14.270 per liter. Selanjutnya, untuk jenis BP 90 dibanderol dengan harga Rp13.850 per liter, sedangkan BP92 masih sebesar Rp13.950 per liter.

Adapun, BP AKR mematok harga yang sama untuk wilayah Jabodetabek maupun Jawa Timur. Sementara, untuk wilayah Sumatera Utara, BP AKR mematok BBM dengan harga berbeda.

Lalu harga BBM SPBU pelat merah, berdasarkan laman My Pertamina, harga BBM jenis solar subsidi yakni Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp700 dari Rp14.950 menjadi Rp14.250 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex turun Rp450 dari sebelumnya Rp15.850 per liter menjadi Rp15.400 per liter. Harga tersebut efektif sejak 1 April 2023.

Sementara itu, untuk harga Pertamax masih menggunakan harga Rp13.300 — Rp13.800 per liter yang berlaku sejak 1 Maret 2023. Lalu, Pertalite dibanderol seharga Rp10.000 per liter dengan harga yang berlaku per 3 September 2022.

Harga BBM yang dipatok oleh Shell Indonesia efektif per 1 April 2023 terpantau tidak mengalami perubahan dari harga per 1 Maret 2023. Harga tersebut berlaku untuk BBM Shell jenis V-Power (RON 95), V-Power Nitro+ (RON 98), V-Power Diesel (CN 51), Diesel Ekstra, hingga Shell Super (RON92).

Lalu harga BBM di SPBU Vivo Energy, berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Vivo di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2023), harga BBM merek Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95 mengalami penurunan, dan berlaku sejak 1 April lalu.

Harga Revvo 90 dibanderol Rp11.600 per liter. Harga BBM dengan nilai oktan 90 (RON 90) atau yang setara dengan Pertalite milik Pertamina itu turun Rp1.800 dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp13.400 per liter.

Lalu, harga Revvo 92 (RON 92) dipatok menjadi Rp13.800 per liter, turun Rp200 dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp14.000 per liter. Kemudian, harga Revvo 95 (RON 95) mengalami penurunan sebesar Rp105, yakni menjadi Rp14.595 per liter. Pada Maret 2023 lalu, Revvo 95 dibanderol seharga Rp14.700 per liter.

Berikut Harga BBM di seluruh SPBU per 8 April 2023:

BP AKR

Wilayah Jabodetabek

BP Ultimate: Rp14.790 per liter

BP 92: Rp13.950 per liter

BP 90: Rp13.850 per liter

BP diesel: Rp14.270 per liter

WIlayah Jawa Timur

BP Ultimate: Rp14.790 per liter

BP 92: Rp13.950 per liter

BP 90: -

BP diesel: Rp14.270 per liter

Pertamina

Pertalite: Rp10.000

Dexlite: Rp14.250-Rp14.850 per liter

Pertamax: Rp13.300-Rp13.800 per liter

Pertamina Dex: Rp15.400-Rp16.000 per liter

Pertamina Turbo: Rp15.000-Rp15.600 per liter

Shell

Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat

Shell Super: Rp13.990 per liter

Shell V-Power: Rp14.790 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp15.440 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp15.100 per liter

Jawa Timur

Shell Super: Rp13.990 per liter

Shell V-Power: Rp14.790 per liter

Shell V-Power Diesel: -

Shell V-Power Nitro+: -

Sumatera Utara

Shell Super: Rp14.250 per liter

Shell V-Power: Rp15.110 per liter

Shell V-Power Diesel: -

Shell V-Power Nitro+: -

Vivo

Revvo 90 : Rp11.600 per liter

Revvo 92 : Rp13.800 per liter

Revvo 95 : Rp14.595 per liter

