H+4 Lebaran, Harga Minyak Goreng, Telur, dan Beras Masih Mahal

Bisnis.com, JAKARTA — H+4 Lebaran atau per 26 April 2023, harga sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng, telur ayam, dan berbagai jenis beras dilaporkan masih mahal di rata-rata pasar se-Indonesia.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Rabu (26/4/2023) pukul 10.50 WIB mencatat, harga berbagai bawang mengalami kenaikan. Harga bawang merah ukuran sedang naik 9,65 persen menjadi Rp38.650 per kg dan bawang putih ukuran sedang naik 4,86 persen menjadi Rp33.450 per kg.

Harga berbagai jenis beras juga dilaporkan naik. Harga beras kualitas bawah II tercatat naik 2,26 persen menjadi Rp11.300 per kg, beras kualitas medium I naik 1,17 persen menjadi Rp12.950 per kg, dan beras kualitas medium II naik 3,66 persen menjadi Rp12.750 per kg.

Lalu, harga beras kualitas super I naik 3,28 persen menjadi Rp14.150 per kg, beras kualitas super II naik 5,45 persen menjadi Rp13.550 per kg, sedangkan harga beras kualitas bawah I belum diperbaharui.

Harga sejumlah cabai dilaporkan naik. Harga cabai merah besar naik 2,27 persen menjadi Rp47.400 per kg, cabai rawit hijau naik 3,92 persen menjadi Rp35.800 per kg, dan cabai rawit merah naik 5,54 persen menjadi Rp44.750 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras segar naik 2,65 persen menjadi Rp36.750 per kg, gula pasir lokal naik 0,71 persen menjadi Rp14.150 per kg, minyak goreng kemasan bermerk 1 naik 3,22 persen menjadi Rp20.850 per kg, minyak goreng kemasan bermerk 2 naik 2,38 persen menjadi Rp19.350 per kg, dan telur ayam ras segar naik 5,27 persen menjadi Rp28.950 per kg.

Sementara itu, harga sebagian kecil komoditas pangan terpantau turun. Diantaranya, cabai merah keriting turun 2,12 persen atau Rp900 menjadi Rp41.500 per kg, daging sapi kualitas 1 turun 0,8 persen menjadi Rp136.550 per kg, dan daging sapi kualitas 2 turun 1,42 persen menjadi Rp128.850 per kg.

Lalu, gula pasir kualitas premium turun 1,62 persen menjadi Rp15.200 per kg, dan minyak goreng curah turun 0,99 persen menjadi Rp15.000 per kg.

