Zulhas Buka-bukaan Soal Stok Sembako Saat Lebaran 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan stok sembako tercukupi atau tidak ada kekurangan pada hari raya lebaran 2023.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sejauh ini tidak ada yang mengajukan protes mengenai kurangnya stok sembako. Dia pun menyebut ketersediaan bahan pangan sudah terpenuhi.

"Kalau stok sembako alhamdulillah baru pertama ini kan lebaran tidak ada yang protes. Tidak ada yang kekurangan karena memang bahannya cukup," ujar Zulhas di kediamannya, Cipinang, Jakarta pada Sabtu (22/4/2023).

Lebih lanjut, Ketua Umum PAN tersebut mengatakan sejauh ini beberapa bahan pokok justru cenderung mengalami penurunan harga. Dia lantas mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pangan di pasar.

"Cenderung beberapa bahan pokok itu turun harganya. Jadi tidak usah khawatir, bapak ibu dimanapun, ibu-ibu terutama untuk belanja ke pasar ketersediaannya banyak" tuturnya.

Adapun, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 21 April 2023, harga daging ayam ras segar terpantau mencapai Rp35.700 per kilogram atau naik 0,14 persen. Kemudian harga daging sapi kualitas 2 juga dihargai Rp129.150 per kilogram atau naik 0,08 persen.

Sementara itu, beberapa bahan pangan yang terpantau turun adalah cabai merah besar seharga Rp43.350 per kilogram atau turun 8,74 persen, cabai merah keriting seharga Rp41.000 per kilogram atau turun 6,07 persen, cabai rawit merah seharga Rp36.650 atau turun 9,95 persen, dan cabe rawit hijau Rp27.150 turun 15,02 persen.

Selanjutnya, untuk harga minyak per kilo gram juga terpantau kompak turun seperti minyak goreng berkemasan merk 1 seharga Rp20.050 atau turun 3,84 persen, minyak goreng berkemasan merk 2 seharga Rp19.700 turun 2,23 persen, dan minyak goreng curah Rp15.300 turun 0,33 persen.

Kemudian, untuk harga gula per kilogram juga terpantau turun dengan gula pasir kualitas premium seharga Rp15.550 turun 2,2 persen, dan gula pasir lokal seharga Rp13.800 atau turun 3,16 persen.

