Rekor Arus Mudik, 163.000 Kendaraan Melintas di Tol Cikampek

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memantau situasi arus mudik pada Kamis (20/4/2023) atau H-2 Lebaran relatif lancar.

“Secara umum sejauh ini evaluasi pelayanan arus mudik di Tol Jakarta – Cikampek ke arah timur berjalan sangat baik. Ada kemajuan dibandingkan tahun lalu,” kata Menko Muhadjir dilansir berdasarkan keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (21/4/2023).

Sejumlah langkah antisipasi memang telah dipersiapkan pemerintah, mulai dari penambahan lajur jalan, rekayasa lalu lintas seperti contra flow atau one way dengan menyesuaikan kondisi kepadatan jalan, serta traffic counting yang dilakukan secara cepat dan akurat.

“Sampai sejauh ini dan mudah-mudahan sampai arus balik selesai nanti tidak ada kecelakaan fatal baik di jalan tol maupun arteri,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menambahkan, pada H-3 Lebaran, jumlah kendaran yang melintas di Tol Jakarta – Cikampek mencetak rekor tertinggi dibanding arus mudik 2019 dan 2022.

“Pada H-3 mencapai angka 163.000 kendaraan. Naiknya sekitar 20 persen dibandingkan 2022 lalu,” ucapnya.

Dia menuturkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengambil keputusan mengenai penerapan rekayasa lalu lintas.

“Nanti keputusannya apakah masih ada contra flow, one way atau sudah normal kembali, akan melihat pada angka-angka pergerakan kendaraan per jam yang melintas di jalur tol,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, dia akan melakukan koordinasi dengan para pengelola jalan tol dan juga operator transportasi untuk memberikan diskon tarif di tanggal-tanggal tertentu setelah hari puncak.

Hal ini pihaknya lakukan guna mengantisipasi kepadatan arus balik di hari tertentu yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada 24 dan 25 April 2023.

“Jasa Marga sudah sepakat untuk memberikan diskon dan saya mengimbau badan usaha jalan tol lainnya juga memberikan diskon. Saya juga akan menghubungi maskapai, operator kereta api dan kapal untuk memberikan diskon,” ujar Menhub.

Menhub mengapresiasi kolaborasi yang baik dari semua pihak terkait yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan arus mudik hingga saat ini.

“Mudik aman dan berkesan sudah di depan mata, harapan kita bisa terus berjalan baik hingga selesai arus balik nanti,” ucapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memprediksi gelombang mudik Hari Raya Idulfitri 1444 H terlihat sejak Jumat (14/4.2023). Lalu, puncaknya dimulainya dari hari pertama cuti bersama yang jatuh pada Rabu (19/4/2023).

