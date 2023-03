Sri Mulyani: Kesenjangan Akses Finansial Masyarakat Asean Masih Sangat Besar

Bisnis.com, BADUNG – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akses finansial masyarakat di negara-negara Asean masih sangat rendah.

Dia menyampaikan bahwa inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian di banyak negara Asean, terutama dalam hal mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi dari usaha kecil dan menengah (UMKM).

Hal ini disampaikannya dalam acara High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literasi for MSMEs, yang merupakan rangkaian dari ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Bali.

"Sejumlah negara Asean masih mencatatkan indeks inklusi keuangan yang rendah, yang secara relatif menunjukkan bahwa kesenjangan masih sangat besar di antara negara-negara di kawasan Asean," ujarnya di Bali, Rabu (29/3/2023).

Dia menyampaikan, berdasarkan data Global Findex 2021, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam indeks inklusi keuangan di negara anggota Asean, mulai dari yang terendah hanya 3 persen hingga yang tertinggi di level 70 persen. Secara rata-rata, indeks inklusi keuangan di Asean mencapai 41 persen.

Oleh karena itu, menurutnya inklusi keuangan bagi UMKM menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi Asean, termasuk di Indonesia.

Pengembangan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan.

“Mendorong inklusi dan literasi keuangan bagi UMKM di Asean merupakan langkah yang tidak dapat ditawar lagi dan merupakan bagian penting dari kerangka ekonomi digital Asean,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pesatnya digitalisasi di bidang keuangan dan sistem pembayaran tentunya akan turut mendorong inklusi keuangan, sehingga dapat memperluas akses terhadap layan yang akan meningkatkan kapasitas bagi UMKM.

Melalui digitalisasi, UMKM juga dapat lebih mudah mengakses data secara digital dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan bisnis mereka guna menjangkau pasar yang lebih luas.

