Bangun Krakatau Park di Bakauheni Harbour City, Jatim Park Bisa Raup Cuan Rp600 Juta Sehari

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, LAMPUNG - Anak perusahaan Jatim Park Group, PT Bunga Lampung Sejati diperkirakan bisa meraup cuan hingga Rp600 juta per hari melalui wahana hiburan Krakatau Park di kawasan Bakauheni Harbour City, Lampung.

Direktur Utama PT Bunga Lampung Sejati Erwin Hidayat memperkirakan taman wahana bermain ini bisa menampung 5.000 hingga 6.000 pengunjung setiap harinya.

Sementara, tiket yang dibanderol untuk memasuki Krakatau Park adalah seharga Rp80.000 hingga Rp120.000 untuk satu orang.

“Itu pasti ada tiket, nanti kita spill-lah harganya. Untuk range harganya kurang lebih Rp80.000 sampai Rp120.000 nanti,” kata Erwin saat ditemui di area taman bermain Krakatau Park, Bakauheni, Lampung pada Kamis (17/3/2023).

Dengan demikian, jika dikalkulasikan, potensi omset Krakatau Park dalam satu hari bisa mencapai Rp600 juta, jika pengunjung sesuai perkiraan.

"Kemungkinan kan gak setiap hari jumlah pengunjungnya juga ribuan, kan ada up and down, kalau dianggap average sih mungkin seperti itu [Rp600 juta per hari]," kata Erwin.

Bahkan, Erwin menyebutkan harga tiket tersebut masih merupakan harga tiket promo di awal launching, sehingga kemungkinan harganya akan meningkat.

"Range harga tiketnya kan gak bisa dipukul rata, karena itu mungkin harga promo awal," tambahnya.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, Anak perusahaan Jatim Park Group, PT Bunga Lampung Sejati habiskan Rp100 miliar untuk membangun taman bermain dengan wahana pertama di tanah Sumatra, tepatnya di kawasan Bakauheni Harbour City besutan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Direktur Utama PT Bunga Lampung Sejati Erwin Hidayat menyebutkan, angka investasi Rp100 miliar itu diperuntukkan bagi pembangunan tahap awal taman wahana bermain pertama di Sumatra ini, yang dinamai Krakatau Park.

Erwin juga menyebut, angka investasi tersebut masih bisa bertambah, lantaran pihaknya belum merampungkan pembangunan Krakatau Park secara keseluruhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :