Bansos Ramadan Cair, Bakal Diberikan Langsung Door-to-Door Pekan Ini

Bisnis.com, SOLO - Pemerintah akan segera memberikan bantuan sosial (bansos) melalui Perum Bulog berupa beras pada bulan Maret ini.

“Maret ini, Pak Dirut Bulog [Budi Waseso] sudah mulai [salurkan],” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Jumat (17/3/2023).

Perum Bulog akan menyalurkan 210.000 ton beras per bulan untuk 3 bulan ke depan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setiap keluarga nantinya akan mendapatkan sebanyak 10 kilogram beras per bulannya, terhitung mulai Maret hingga Mei 2023.

Selain bantuan berupa beras, pemerintah juga akan memberikan bansos pangan berupa telur dan daging ayam untuk wilayah yang berpotensi stunting. Bapanas sedang menghitung besaran bantuan yang bakal diterima oleh KPM.

Nantinya, bantuan akan diberikan langsung kepada penerima bantuan berdasarkan data Kemensos dan BKKBN, salah satunya melalui PT Pos Indonesia.

Bansos disalurkan langsung selama 3 bulan

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan, penyaluran bansos pangan berupa beras akan disalurkan selama tiga bulan.

“[Bansos pangan] setiap bulan akan dikeluarkan 210.000 ton untuk bansos dikali tiga. Jadi nanti satu keluarga itu 3 bulan akan mendapat 10 kg, 10 kg, 10 kg,” kata Febby di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Bantuan pun akan diberikan secara langsung, door to door, langsung kepada penerima by name by address.

Sementara itu, untuk bantuan telur dan daging ayam, Direktur Komersial PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food Ardiansyah Chaniago menyebut pihaknya telah mengecek kesiapan stok telur dan daging aman.

“Persiapan kami sudah mengecek kesiapan stok, stoknya aman,” ungkapnya.

