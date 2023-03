Tarif Tol Kunciran-Serpong Naik Mulai 19 Maret 2023, Catat!

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif Jalan Tol Kunciran-Serpong akan naik mulai Minggu 19 Maret 2023. Kenaikan tarif di ruas tersebut ditetapkan kepada seluruh jenis golongan kendaraan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 325/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Kunciran–Serpong, mulai 19 Maret 2023 pukul 00.00 WIB akan diberlakukan penyesuaian tarif baru.

Adapun, penyesuaian tarif tol secara reguler merupakan bagian dari wujud kepastian dari skema pengembalian investasi pembangunan jalan tol sesuai dengan business plan untuk membangun iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta mendorong kemampuan Badan Usaha Jalan Tol dalam meningkatkan level pelayanan bagi pengguna jalan.

Penyesuaian tarif regular juga telah diatur pada pasal 48 ayat (3) Undang-undang (UU) No. 38/2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 2/2022 dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2005 Tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2021.

Besaran penyesuaian tarif ini dihitung berdasarkan besaran tarif lama yang disesuaikan dengan tingkat inflasi daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan bayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayananan dari Jalan Tol Kunciran–Serpong bagi pengguna jalan.

Presiden Direktur PT Marga Trans Nusantara menjelaskan menjelaskan Jalan Tol Ruas Kunciran–Serpong merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2). Jalan tol ini diharapkan dapat memecah konsentrasi lalu lintas baik yang ada di dalam kota Jakarta, maupun JORR 1.

Jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Jakarta–Tangerang, Jalan Tol Cengkareng–Batuceper–Kunciran, Jalan Tol Pondok Aren–Serpong, serta Jalan Tol Serpong–Cinere, sehingga menjadi satu jaringan jalan yang sangat mendukung percepatan pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah sekitar Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, MTN telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan tol berupa pengecatan marka jalan, pemasangan guardrail, pengecatan median concrete barrier, pengecatan overpass dan jembatan penyeberangan orang.

"Selain itu, MTN juga melakukan beautifikasi berupa pembangunan signage ruas Kunciran–Serpong, melakukan penghijauan di area loop jalan tol, serta penataan dan pemeliharaan lanskap di sepanjang Jalan Tol Kunciran–Serpong," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (16/3/2023).

Tarif Tol Kunciran-Serpong 19 Maret 2023:

Asal Perjalanan JC Kunciran, tujuan Parigi

Gol I Rp12.500 yang semula Rp12.000

Gol II Rp19.000 yang semula Rp18.000

Gol III Rp19.000 yang semula Rp18.000

Gol IV Rp25.000 yang semula Rp24.000

Gol V Rp25.000 yang semula Rp24.000

Asal Perjalanan JC Kunciran, tujuan JC Serpong

Gol I Rp21.000 yang semula Rp20.000

Gol II Rp31.500 yang semula Rp30.000

Gol III Rp31.500 yang semula Rp30.000

Gol IV Rp41.500 yang semula Rp39.500

Gol V Rp41.500 yang semula Rp39.500

Asal Perjalanan SS Parigi, tujuan JC Kunciran

Gol I Rp12.500 yang semula Rp12.000

Gol II Rp19.000 yang semula Rp18.000

Gol III Rp19.000 yang semula Rp18.000

Gol IV Rp25.000 yang semula Rp24.000

Gol V Rp25.000 yang semula Rp24.000

Asal Perjalanan SS Parigi, tujuan JC Serpong

Gol I Rp8.500 yang semula Rp8.000

Gol II Rp12.500 yang semula Rp12.000

Gol III Rp12.500 yang semula Rp12.000

Gol IV Rp16.500 yang semula Rp15.500

Gol V Rp16.500 yang semula Rp15.500

Asal Perjalanan JC Serpong, tujuan SS Parigi

Gol I Rp8.500 yang semula Rp8.000

Gol II Rp12.500 yang semula Rp12.000

Gol III Rp12.500 yang semula Rp12.000

Gol IV Rp16.500 yang semula Rp15.500

Gol V Rp16.500 yang semula Rp15.500

Asal Perjalanan JC Serpong, tujuan JC Kunciran

Gol I Rp21.000 yang semula Rp20.000

Gol II Rp31.500 yang semula Rp30.000

Gol III Rp31.500 yang semula Rp30.000

Gol IV Rp41.500 yang semula Rp39.500

Gol V Rp41.500 yang semula Rp39.500

