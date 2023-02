Harga Pangan Hari Ini 27 Februari: Beras, Bawang Putih hingga Daging Sapi Naik Tipis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa harga bahan pangan, seperti beras, bawang putih dan daging sapi, telur ayam hingga minyak goreng mengalami kenaikan harga tipis dibandingkan pekan lalu.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (2/2/2023), harga beras premium naik 0,89 persen jadi Rp13.580 per kilogram (kg), beras medium naik 0,25 persen jadi Rp11.870 per kg, bawang putih bonggol naik 0,44 persen jadi Rp29.590 per kg.

Lalu daging sapi murni naik 0,49 persen jadi Rp134.670 per kg, daging ayam ras naik 0,51 persen jadi Rp33.510 per kg, kedelai biji kering impor naik 0,34 persen jadi Rp14.870 per kg.

Kemudian telur ayam ras naik 0,22 persen jadi Rp27.740 per kg, gula konsumsi naik 0,28 persen jadi Rp14.410 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,50 persen jadi Rp18.000 per kg.

Untuk tepung terigu naik 0,36 persen jadi Rp11.180 per kg, jagung peternak naik 0,34 persen jadi Rp9.960 per kg, ikan kembung naik 0,67 persen jadi Rp39.100 per kg, ikan tongkol naik 0,68 persen jadi Rp35.630 per kg, dan ikan bandeng naik 0,09 persen jadi Rp34.100 per kg.

Adapun, harga pangan yang mengalami penurunan, yaitu bawang merah jadi Rp36.130 per kg, cabai merah keriting turun 0,78 persen jadi Rp43.000 per kg, cabai rawit merah turun 0,56 persen jadi Rp58.720 per kg dan minyak goreng curah turun 0,13 persen jadi Rp14.970 per kg.

Baca Juga : Top 5 News Bisnisindonesia.id: Banjir Impor Pangan hingga Badai PHK



Sementara itu, dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Senin (27/2/2023), harga cabai merah turun 3,3 persen jadi Rp45.400 per kg, cabai merah keriting turun 5,39 persen jadi Rp44.800 per kg, dan cabai rawit merah naik 2,44 persen jadi Rp65.050 per kg.

Lalu daging ayam ras segar juga turun 2,06 persen jadi Rp33.200 per kg, minyak goreng kemasan 2 naik 1,24 persen jadi Rp20.350 per kg, minyak goreng curah di Rp15.750 per kg naik 0,96 persen, dan telur ayam turun 0,17 persen jadi Rp28.750 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :