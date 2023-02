Harga Pangan Hari Ini 15 Februari: Beras, Minyak Goreng, Cabai Kompak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang putih hingga cabai terus melonjak dibanding sepekan lalu. Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (15/2/2023) pukul 09.50 WIB, beras medium terus naik 0,17 persen jadi Rp11.820 per kilogram (kg), beras premium naik 1,41 persen jadi Rp13.640 per kg.

Kedelai naik 1,01 persen jadi Rp15.030 per kg, bawang putih naik 0,18 persen jadi Rp28.480 per kg, cabai merah keriting naik 0,25 persen jadi Rp40.730 per kg, cabai rawit merah naik 3,06 jadi Rp55.970 per kg, daging sapi naik 0,55 persen jadi Rp134.940 per kg.

Kemudian daging ayam ras naik 1,51 persen jadi Rp34.350 per kg, telur ayam ras naik 1,28 persen jadi RP28.530 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,28 persen jadi Rp18.120 per kg, minyak goreng curah naik 0,79 persen jadi Rp15.240 per kg, jagung peternak naik 0,85 persen jadi Rp5.950 per kg, dan ikan kembung naik 2,90 persen jadi Rp40.030 per kg.

Adapun gula konsumsi tetap di Rp14.370 per kg, ikan bandeng turun 0,26 persen jadi Rp34.510 per kg, ikan tongkol turun 0,14 persen jadi Rp36.130 per kg dan tepung terigu turun 0,18 persen jadi Rp11.120 per kg.

Sementara itu, harga bahan pangan di DKI Jakarta juga masih terus mengalami lonjakan. Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Rabu (15/2/2023), minyak goreng curah naik 0,67 persen jadi Rp15.000 per kg, minyak goreng kemasan merk 1 naik 1,77 persen jadi Rp20550 per kg, gula pasir premium naik 2,41 persen jadi Rp14.900 per kg, bawang merah naik 0,38 persen jadi Rp39.750 per kg.

Cabai merah besar naik 6,79 persen jadi Rp40.100 per kg, cabai merah keriting naik 1,55 persen jadi Rp42.550 per kg, cabai rawit hijau naik 6,08 persen jadi Rp46.250 per kg, cabai rawit merah naik 3,63 persen jadi Rp58.550 per kg.

Selanjutnya bahan pangan yang turun yaitu beras medium jadi Rp12.150 per kg, turun 3,5 persen, beras super I turun 3,6 persen jadi Rp13.400 per kg, dan daging ayam turun 2,89 persen jadi Rp31.950 per kg.

