Simak! Begini Cara Cek Bansos di Cekbansos.kemensos.go.id Terkini 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah cara mudah cek penerima bansos melalui Cekbansos.kemensos.go.id terbaru 2023.

Sejumlah bantuan sosial dari pemerintah masih akan dilanjutkan pada tahun 2023 ini.

Beberapa di antara bantuan sosial yang akan segara dicairkan adalah PKH untuk ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, hingga anak-anak sekolah.

Baca Juga : Risma Curhat ke DPR, Dana Bansos Rp412 Miliar Diblokir Menkeu

Sebagai informasi, ibu hamil dan balita dalam kondisi kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hingga Rp3 juta per orang dari pemerintah.

Meski demikian, bantuan tidak diberikan sekali waktu namun empat termin dalam satu tahun.

Itu artinya setiap termin, ibu hamil dan balita yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya.

Baca Juga : Risma Curhat Ke DPR, Dana Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani

Selain PKH ibu hamil dan balita, PKH yang juga cukup ditunggu andalah PKH untuk anak sekolah.

Siswa SD menerima Rp900 ribu per tahun, siswa SMP menerima Rp1,5 juta per tahun, siswa SMA mendapat Rp2 juta per tahun.

Sementara untuk Kartu Prakerja akan diberikan kepada mereka yang lolos pendaftaran program pemerintah yang satu ini.

Baca Juga : Golkar Minta Risma Klarifikasi Kabar Dana Bansos Rp500 Triliun

Buat kamu yang ingin cek apakah namamu masuk ke dalam daftar penerima bansos dari pemerintah atau tidak, cek namamu dengan cara berikut ini.

1. Buka laman website https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Jika telah berada di laman cekbansos.kemensos.go.id, maka masukan wilayah penerima manfaat berupa; Provinsi, Kab/Kota, Kecamatanm dan Desa.

3. Isi data wilayah penerima manfaat

4. Masukan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil.

4. Ketik huruf kode chapta

5. Setelah itu tinggal klik 'Cari Data'

6. Maka sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bansos bantuan sosial pkh