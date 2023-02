Pemerintah Gandeng Mayo Clinic, John Riady: Momentum Peningkatan Kualitas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady optimistis kerja sama Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dan Mayo Clinic, sebuah institusi kesehatan terbaik asal Amerika Serikat (AS) akan menjadikan pelayanan kesehatan di Indonesia makin berkualitas.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi syarat mutlak sehingga masyarakat tidak lagi berobat ke keluar negeri karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pada tahun 2022, sekitar 600 ribu masyarakat mengeluarkan dana sebesar US$6 miliar atau setara Rp100 triliun per tahun untuk berobat ke luar negeri.

“Kerja sama yang sangat baik dan patut diapresiasi. Indonesia berhasil menggandeng institusi kesehatan bonafide, seperti Mayo Clinic,” kata John melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca Juga : Bundamedik (BMHS) Gandeng Mayo Clinic Garap Bisnis Diagnostik

Seperti diberitakan, Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) telah menanda tangani perjanjian kerja sama dengan Mayo Clinic pada akhir Januari 2023. Kerja sama ini, lanjut John, sejalan dengan visi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk memadukan rumah sakit di Indonesia yang memiliki potensi dan kelengkapan infrastruktur dengan rumah sakit bereputasi internasional di luar negeri.

“Saya berkeyakinan, kualitas kesehatan itu nomor satu. Sebagai negara berpenduduk 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pengobatan. Sektor ini menjadi fondasi kokoh untuk membangun bidang kesehatan menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi,” kata John.

Dia mengatakan untuk jangka panjang diperlukan lebih banyak langkah-langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan institusi pendidikan kesehatan di Indonesia.

Baca Juga : SBY Dikabarkan Sudah Pulih Pascaoperasi Kanker Prostat di Mayo Clinic

“Kami berterima kasih, pemerintah sangat peduli pada peningkatan mutu kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan institusi pendidikan tenaga kesejatan. Dari hulu ke hilir terus diperbaiki. Ini sangat baik. Kami di Lippo Group, mengelola SILO dan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan [UPH],” jelas John.

Di sisi lain, kata John, salah satu faktor krusial penyebab kualitas kesehatan Indonesia kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya adalah rasio dokter spesialis yang rendah Berdasarkan standar WHO rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk idealnya 1:1.000. Sedangkan di Indonesia hanya sekitar 0,46:1.000.

“Saya yakin, kerja sama dengan dengan Mayo Clinic akan menjadi jump start untuk menyelesaikan persoalan mendesak dan krusial," tegas John.

Baca Juga : Gandeng Mayo Clinic, Kementerian BUMN Bakal Bangun Rumah Sakit Internasional di Sanur

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa rumah sakit di Indonesia harus menjadi center of excellence (pusat keunggulan), baik di tingkat Asia maupun global.

“Kerja sama Mayo Clinic dan bagian dari Indonesia Healthcare Corporation (IHC) menunjukkan keinginan kuat pemerintah untuk mendongkrak kualitas kesehatan masyarakat,” kata Menkes di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan, langkah strategis yang ditempuh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pilar kedua transformasi kesehatan, melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Mayo Clinic dikenal luas sebagai pusat kesehatan akademis nirlaba asal Amerika Serikat (AS) yang fokus menyediakan pelayanan, pendidikan, dan riset kesehatan. Berdasarkan US News & Report’s Tahun 2022-2023, Mayo Clinic yang dikategorikan sebagai rumah sakit dengan pelayanan nomor wahid di AS, memiliki keunggulan dalam layanan spesialis diabetes dan endokrinologi, pulmonologi dan bedah paru, serta urologi.

Selain itu, Mayo Clinic juga diakui memiliki predikat terbaik untuk pelayanan kardiologi dan operasi jantung. Keunggulan spesialisasi lainnya, Mayo Clinic kerap dijadikan sebagai rujukan perawatan kanker dan neurologi.

Pada bagian lain, John mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan program menjaring diaspora sektor kesehatan. Saat ini, banyak warga negara Indonesia (WNI) berstatus sebagai profesional di bidang kesehatan, baik perawat dokter maupun dokter spesialis yang tinggal di luar negeri.

SILO, lanjutnya, sebagai salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia juga terus berupaya m eningkatkan kualitas kesehatan nasional. SILO, lanjutnya, bersedia menyediakan berbagai fasilitas dan beasiswa kepada para dokter untuk memperoleh keahlian dokter spesialis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :