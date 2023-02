RI Gandeng Inggris untuk Pembangunan MRT Jakarta Fase 3

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menggandeng Inggris untuk mengembangkan pembangunan proyek MRT fase 3, yaitu koridor East—West sepanjang 84 kilometer.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut atas kunjungan kerja dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dilakukan tahun lalu dan juga yang sebelumnya di Eropa dalam rangka pencarian mitra investor dari luar Indonesia.

“Sebelum ketertarikan Inggris bekerja sama dalam fase 3, perusahaan dari industri perkeretaapain UK sudah banyak bekerja sama dalam berbagai aspek,” kata Ahmad kepada Bisnis, Jumat (3/2/2023).

Ahmad menambahkan, sampai dengan saat ini ketertarikan Inggris hanya terkait dengan pengembangan fase 3. Adapun terkait bentuknya seperti apa, dia menjelaskan bahwa hal ini masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Sebagai informasi, The UK Minister of Export at the Department of International Trade H.E. Andrew Bowie, MP telah melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kegiatannya, dia menyatakan dukungannya terhadap pengembangan dan perluasan jaringan MRT Jakarta, khususnya fase 3.

“Saya senang sekali bahwa Inggris dan Indonesia sedang mengeksplor peluang-peluang untuk bekerjasama dalam pengembangan MRT Jakarta. Pertemuan hari ini mendatangkan para ahli infrastruktur dan keuangan terdepan dari Inggris untuk berkolaborasi dalam mendukung rencana pengembangan transportasi Indonesia. Saya senantiasa menantikan perkembangan hubungan kedua negara di bidang tersebut,” jelas Andrew.

Di lain pihak, Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengatakan, proyek fase 3 akan menjadi fase MRT Jakarta yang paling menantang yang pernah dikerjakan.

Pemerintah akan bekerja sama dengan MRT Jakarta untuk mewujudkan proyek ini, khususnya untuk mencapai bagian integrasi antara 3 provinsi yang berbeda.

“Warga Jakarta dan sekitarnya, membutuhkan solusi transportasi mobilitas perkotaan yang konkret. Mereka telah merasakan keberhasilan MRT Jakarta fase 1, oleh karena itu, inisiasi MRT Jakarta fase 3 kami tingkatkan,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : mrt pt mrt jakarta proyek mrt