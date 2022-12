Bidik Investor Indonesia, Pengembang Apartemen Malaysia Tawarkan Keuntungan 8-15 Persen 

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Pengembang properti asal Malaysia, Tropicana Corporation Berhad, membidik investor Indonesia dalam penjualan apartemen perdana dalam kota mandiri Tropicana Windcity di Genting Highlands.

Sebagaimana diketahui, Genting Highlands merupakan salah satu destinasi turis nomor satu di Malaysia. Ramainya kunjungan wisatawan mendorong fenomena high demand & low supply di kawasan tersebut.

Hal ini mendorong Tropicana Malaysia berinsiatif untuk mengembangkan Tropicana Windcity di Genting Highlands. Kini, pemasaran tengah dilakukan untuk 2 tower perdana di proyek tersebut.

Senior General Manager Tropicana Corporation Berhad, Stevanie Adeline mengatakan wisatawan Indonesia menempati posisi kedua terbanyak dari 5 negara ASEAN yang berlibur di Genting Highlands dengan angka 26,5 persen.

"Maka dari itu, kami pengembang Tropicana melirik investor Indonesia karena menurut kami, market Indonesia begitu potensial," ujar Stevanie Adeline dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (15/12/2022).

Untuk menarik investor Indonesia, dia mengatakan bawah investor bisa mendapatkan ROI (Return of Investment) cukup tinggi yakni 8-15 persen.

Dengan asumsi, misalnya untuk tipe 2 kamar tidur dengan balkon seharga Rp3,1 miliar. Dengan harga perdana saat ini, pembeli cash bisa mendapat potongan harga 5 persen yakni Rp155 juta dan juga potongan 9 persen capital return sebanyak Rp279 juta. Dengan demikian, pembeli hanya cukup mengeluarkan dana sekitar Rp2,6 miliaran.

"Dengan asumsi profit 70 persen owner dan 30 persen management, serta rental rate sekitar Rp1,5 juta per malam, maka jika apartemen disewakan, pemilik bisa mendapat keuntungan bersih sekitar Rp20 jutaan per bulan atau ROI sekitar 9 persen per tahun," jelas Stevanie.

Sebelumnya, Stevanie menerangkan, kota mandiri Tropicana Windcity dibangun di lahan seluas 241 hektare dengan berbagai macam fasilitas bertaraf dunia. Akan ada 3 kawasan di kota mandiri ini yaitu Tropicana Grandhill seluas 45 hektare, Tropicana Paradise seluas 125 hektare dan Tropicana Walon seluas 71 hektare. Semua kawasan ini nantinya akan terkoneksi dengan skywalk, trem line dan juga cable car.

Saat ini, Tropicana tengah memasarkan 2 tower apartemen perdana di Tropicana Grandhill bernama Twin Pines seluas 1,4 hektare. Apartemen Twin Pines terdiri tower A setinggi 55 lantai dengan 795 unit dan tower B setinggi 56 lantai dengan 648 unit apartemen.

Nantinya berbagai macam fasiltias mumpuni akan dibangun di apartemen Twin Pines mulai dari kolam renang air panas, children playground, gymnasium, hingga Fragrant Graden.

"Untuk tower A saat ini sudah 100 persen terjual sedangkan untuk tower B penjualannya mencapai 30 persen," pungkasnya.

Ada beberapa tipe apartemen yang ditawarkan di Tower B Twin Pines mulai dari 2 kamar tidur (mulai dari 52m2), 3 kamar tidur (mulai dari 87m2) hingga 4 kamar tidur (mulai 123m2). Harganya pun dibanderol mulai Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar dengan kondisi fully furnished dan juga Sertifikat Hak Milik (SHM).

Lebih lanjut, unit apartemen ini rencananya akan diserahterimakan pada tahun 2026, maka pembayaran dapat dilakukan bertahap sesuai dengan progres apartemen. Untuk pembayaran dapat dilakukan bertahap sebanyak 12 kali mulai dari periode Maret 2023 hingga Desember 2025 dengan DP mulai dari 10 persen.

