KNKT: Penerbangan Makin Tinggi, Tren Angka Kecelakaan Turun

Bisnis com, JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mencatat jumlah kecelakaan dan korban jiwa di sektor penerbangan mengalami penurunan selama 2022 di tengah meningkatnya jumlah penerbangan dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo menjelaskan dari data statistik selama 5 tahun terakhir, aktivitas investigasi yang harus dilakukan KNKT dalam tren menurun. Khusus pada 2022, sub sektor penerbangan melakukan sebanyak 18 investigasi, terdiri dari 8 kecelakaan yang menelan korban jiwa atau menyebabkan mesin pesawat rusak parah, dan 10 kejadian yang dalam kategori serius.

Dari jumlah korban jiwa juga mengalami penurunan dibandingkan dengan sebanyak 3 korban meninggal dunia dan 8 orang luka parah. Angka ini turun jauh dibandingkan 2021 di mana sebanyak 66 orang meninggal dunia dan 4 luka parah. Secara total dalam 5 tahun terakhir, korban kecelakaan pesawat adalah sebanyak 275 orang meninggal 29 luka parah.

"Ini salah satu yang menggembirakan karena dibandingkan 2021, jumlah penerbangan atau transportasi pada 2022 kembali marak atau naik tapi ternyata investigasi kecelakaan dan jumlah korban jiwa menurun," ujarnya dalam paparan capaian kinerja KNKT, Rabu (14/12/2022).

Dari jenis peristiwa penerbangan, KNKT juga mencatat pesawat keluar landasan pacu masih mendominasi yakni sebanyak 6 peristiwa. Namun, lanjut dia, ada juga peristiwa yang agak spesial yakni dua kali kasus pesawat ground handling pesawat di darat selama bongkar muat, juga peristiwa controlled flight into or Toward Terrain.

Secara kumulatif dalam rentang periode 2018-2022, ada sejumlah peristiwa kecelakaan besar yakni pilot kehilangan kendali pesawat sebanyak dua kali dalam lima tahun. Pertama peristiwa Boeing Max 8 dan SJ 182 yang menelan korban jiwa paling besar.

Sementara untuk jumlah kecelakaan karena pesawat tergelincir atau keluar dari landasan pacu tergelincir juga turun tetapi masih terjadi untuk pesawat kecil dengan kategori sertifikat AOC 135 yang masih berkisar 4 sampai 5 kali dalam 5 tahun. Kecenderungan utamanya, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Papua.

Atas sejumlah peristiwa kecelakaan dan serangkaian investigasi pada 2022, KNKT telah menyelesaikan sebanyak 13 laporan awal (preliminary) investigasi, menyelesaikan 6 Laporan akhir (final) investigasi, dan menerbitkan 20 rekomendasi keselamatan. Terdapat 6 rekomendasi kepada Operator Pesawat Udara yang masih dalam masa tanggapan. Dari sebanyak 16 rekomendasi kepada operator pesawat, 2 sudah ditindaklanjuti, 6 rekomendasi kepada operator dalam masa tanggapan, dan sisanya belum ditindaklanjuti.

