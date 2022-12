Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 5 Desember, Ada yang Turun!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) menurunkan harga dua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) miliknya, yakni Revvo 90 dan Revvo 92 yang berlaku per Desember 2022.

Harga BBM Revvo 92 dipatok Rp14.000 per liter atau hanya selisih Rp200 per liter dari harga Pertamax. Dengan begitu, Revvo 92 jadi BBM RON 92 termurah kedua setelah Pertamax.

Pasalnya, Pertamax (RON 92) yang dijual Pertamina dengan harga Rp13.900 per liter masih lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, yakni BP dan juga Shell yang menjualnya lebih mahal, yakni masing-masing Rp14.150 per liter dan Rp14.180 per liter.

Selain itu, Vivo juga menurunkan harga Revvo 90 dari yang sebelumnya Rp12.600 kini menjadi Rp12.000 per liter.

Berbeda dengan Vivo yang menurunkan harga jual BBM, Pertamina, Shell dan BP AKR justru menaikkan harga BBM per 1 Desember 2022.

Dilansir situs resmi Pertamina, kenaikan harga terjadi pada jenis BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Untuk Pertamax Turbo (RON 98) di Pulau Jawa kini dikisaran Rp15.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.300 per liter.

Di sisi lain, Pertamina Dexlite (CN53) naik menjadi Rp18.800 per liter, dari sebelumnya Rp18.550 per liter. Pertamina juga menaikkan harga Dexlite (CN51) menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp18.00 per liter.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi Shell Indonesia, harga BBM Shell Super kini sebesar Rp14.180 per liter atau naik Rp630 per liter dibandingkan harga sebelumnya yaitu Rp13.550 per liter.