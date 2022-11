Net Zero Summit 2022, Ajakan Dekarbonisasi di Sektor Industri

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyelenggarakan side event B20 Summit 2022, yang bertajuk Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost di Bali.

Acara ini bertujuan untuk untuk mempercepat dekarbonisasi industri, yang membahas isu-isu seperti energi terbarukan dan limbah, hingga layanan keuangan dan tata kelola perusahaan yang masih baru.

Dalam acara ini turut hadir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, B20 Chairwoman Shinta Widjaja Kamdani, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia.

Ketua umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, saat ini sudah saatnya kalangan industri untuk mulai fokus pada pengurangan emisi karbon atau dekarbonisasi.

“Saya ingin berbicara tentang tantangan yang dihadapi dunia saat ini, dan untuk beberapa dekade berikutnya, yaitu perubahan iklim. Ke depannya, krisis iklim akan lebih menjadi mendesak dan mengganggu, maka dari itu sudah saatnya melakukan dekarbonisasi” ujar Arsjad dalam acara Net Zero Summit, Jumat (11/11/2022).

Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura menegaskan bahwa sudah tidak ada kompromi menuju gerakan netralitas karbon ini. Sebab, masyrakat harus segera mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Untuk mewujudkannya, Norimasa mengajak sektor industri sebagai konsumen terbesar dari bahan bakar fosil menuju dekarbonisasi.

“Inilah mengapa UNDP dengan senang hati hadir di Netzero Summit hari ini, untuk menjadi solusi nyata dalam mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan untuk membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil,” ujar Norimasa.

