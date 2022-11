Pertamina International Shipping Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping meraih dua penghargaan pada ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards 2022, Selasa (8/11/2022).



Berdasarkan keputusan tim juri, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu diberikan penghargaan kategori sebagai Excellent Integrated Communication Campaign in Marine Logistics Sector, serta The Most Trusted Energy and Commodities National Shipping Company in International Shipping Routes.



"Sebagai salah satu mata rantai operasional usaha Pertamina yang begitu besarnya, dalam dua tahun terakhir itu kami dapat melakukan real business. Artinya, kami bersaing dengan perusahaan shipping lain yang melayani internal di dalam Pertamina dan kami juga mencari customer lain di luar Pertamina," kata Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping, Muhammad Aryomekka Firdaus di sela-sela acara Bisnis Indonesia Forum & Awards 2022, Selasa (8/11/2022).



Pada kategori pertama, PIS dinilai mampu mengelola komunikasi secara presisi guna meyakinkan para pemangku kepentingan ketika masa-masa kritis dan ketidakpastian ekonomi selama periode 2020-2022.



Selain itu, PIS dinilai memiliki peran sebagai mediator dan fasilitator yang terbukti membuahkan loyalitas konsumen dan brand image perusahaan terjaga dengan baik.



Pada kategori kedua, PIS dianugerahi penghargaan kategori The Most Trusted Energy and Commodities National Shipping Company in International Shipping Routes.



Tim juri menilai anak usaha Pertamina yang ditunjuk sebagai subholding pengapalan perseroan itu memiliki jangkauan global yang luas. Hal itu membuktikan bahwa Pertamina dipercaya dalam proses pengapalan komoditas energi dengan standar keamanan dan keselamatan yang ketat.



Adapun, PIS memiliki sekitar 425 unit kapal yang memiliki sederet rute internasional yang dilayani. Hingga saat ini, PIS memiliki 12 rute pelayanan angkutan migas yaitu Afrika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Singapura, Malaysia, China, Amerika Serikat, India, Aljazair, dan Bangladesh.

