Unilever Tarik Dry Shampoo Dove dan Tresemme, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA – Unilever Amerika resmi melakukan penarikan produk aerosol berupa sampo kering atau dry shampoo merek Dove, TRESemme, Nexxus, Suave, dan TIGI karena mengadung benzena yang berpotensi menyebabkan kanker.

Mengutip laman resmi Food and Drug Administration (FDA), Unilever Amerika telah mengeluarkan surat penarikan produk secara sukarela bagi produk yang diproduksi sebelum Oktober 2021.

Adapun, menurut FDA kandungan Benzena masuk dalam klasifikasi bahan karsinogen (pemicu kanker) untuk manusia.

“Paparan benzena dapat terjadi melalui inhalasi, oral, dan melalui kulit dan dapat mengakibatkan kanker termasuk leukemia dan kanker darah sumsum tulang dan gangguan darah yang dapat mengancam jiwa,” tulis FDA dikutip, Selasa (25/10/2022).

Sementara itu, FDA juga menyebutkan pada dasarnya pada kehidupan sehari-hari manusia dapat terpapar benzena dari penguapan bensin dan asap dari proses pembakaran.

Meski belum ada laporan terkait efek samping dari pengguna produk tersebut, Unilever menarik produk tersebut sebagai langkah pencegahan. Para peritel juga telah diminta untuk tidak menjual produk sampo kering tersebut.

Pada investigasi yang dilakukan, FDA menemukan benzena dari propelan sebagai sumbernya. Sebagai informasi, propelan dalam aerosol merupakan sediaan komponen aerosol baik cair dan bentuk uap dalam suatu tabung, seperti untuk pewangi ruangan maupun sampo kering.

FDA meminta konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk petunjuk tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Berikut daftar produk sampo yang ditarik Unilever:

Dove Dry Shampoo Volume and Fullness

Dove Dry Shampoo Fresh Coconut

Dove Dry Shampoo Fresh and Floral

Dove Dry Shampoo Ultra Clean

Dove Dry Shampoo Invisible

Dove Dry Shampoo Detox and Purify

Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal

Dove Dry Shampoo Go Active

Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist

Nexxus Inergy Foam Shampoo

Suave Dry Shampoo Hair Refresher

Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive

Tresemme Dry Shampoo Volumizing

Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean

Tresemme Pro Pure Dry Shampoo

Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo

Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo

Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo

Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo

