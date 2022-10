Batik Air Buka Suara Soal Ari Lasso Ditinggal Pesawat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai Batik Air akhirnya buka suara terkait dengan penanganan operasional dan layanan yang dikeluhkan oleh penyanyi Ari Lasso.

Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala memberikan penjelasan terkait penanganan penerbangan berjadwal internasional nomor ID-7150 rute dari Bandar Udara Internasional Changi, Singapura (SIN) tujuan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (CGK) pada Rabu (19/10/2022).

"Penerbangan ID-7150 mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan menjadi pukul 19.35 dari Singapura dikarenakan alasan operasional, yaitu dampak dari cuaca kurang baik dengan rotasi atau pergerakan pesawat di rute sebelumnya. Pada pukul 18.55, Batik Air penerbangan ID-7150 diberangkatkan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta dari Singapura," ujar Danang melalui keterangan resmi, Jumat (21/10/2022).

Batik Air pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Sebagai salah satu upaya bentuk pelayanan Batik Air, rencana perjalanan atau tiket pesawat berupa pemindahan penerbangan berikutnya menggunakan nomor penerbangan ID-7152 Singapura – Jakarta pada Kamis (20/10/2022).

"Batik Air saat ini masih melakukan proses investigasi di internal mengenai kejadian dimaksud. Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh akan dipergunakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu," kata Danang.

Sebelumnya, Ari Lasso sempat memprotes dan memberikan kritiknya kepada Batik Air melalui akun Instagram pribadinya. Hal itu dikarenakan maskapai penerbangan tersebut mengubah jadwal penerbangannya dari Singapura ke Surabaya, tetapi tiba-tiba berubah kembali tanpa pemberitahuan ulang. Alhasil, Ari Lasso dan dua rekannya tertinggal pesawat.

“Halo, teman-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang-pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35, 7150 tapi kemudian mendapat Whatsapp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ketika saya di depan gate, saya masuk gate, diubah gatenya, saya masuk kemudian, 'This is not your flight', tapi ketika saya pindah gate satunya, 'Your flight is already fly',” ujar Ari melalui video yang dia unggah dii akun Instagram pribadinya @ari_lasso, Rabu, 19 Oktober 2022.

Atas kejadian tersebut, Ari Lasso mengaku dirugikan. Pasalnya, pada Kamis, 20 Oktober 2022, dia sudah dijadwalkan manggung di Surabaya. Praktis, Ari Lasso mesti membeli tiket dan merogoh kocek untuk menginap satu malam di hotel.

"Halo, teman-teman Batik Air terima kasih untuk reaksinya, saya melewati beberapa teman di 'institusi' negara ini. Terima kasih sudah diganti tiketnya. Ini pesawatnya jam 9. Hotelnya belum [diganti]. Sekarang masih jam 7 dan saya sudah di sekitar gate, trauma akan kejadian kemarin," kata Ari Lasso di akun Instagramnya, Kamis (20/10/2022). , 20 Oktober 2022.

