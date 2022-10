Top 5 BisnisIndonesia.ID : Ekonomi Global Ancam Asean+3 hingga Badai Besar Sektor Properti

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi perekonomian negara-negara Asean+3 diprediksi terdampak kondisi suram ekonomi global. Itu sebabnya The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau AMRO menurunkan proyeksi atas pertumbuhan ekonomi negara-negara Asean+3 2022.

Berita tentang kondisi perekonimian globalyang mengancam Asean+3, dan resesi China yang berpotensi memukul Indonesia menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (8/10/2022).

Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini highlight BisnisIndonesia.id:

1. Ekonomi Global Ancam Asean+3, Resesi China Bisa Pukul Indonesia

Kondisi perekonomian negara-negara Asean+3 diprediksi terdampak kondisi ekonomi global yang suram. Itu sebabnya The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau AMRO menurunkan proyeksi mereka atas pertumbuhan ekonomi negara-negara Asean+3 tahun 2022.

AMRO memangkas proyeksi Asean Plus Three pada Juli menjadi 3,7 persen. Sementara itu, jika China mengalami resesi, dampaknya akan langsung dirasakan Indonesia. Gejolak geopolitik dan inflasi dinilai sebagai penghambat utama pertumbuhan ekonomian negara-negara Asean+3.

"Perlambatan ekonomi simultan di Amerika Serikat dan kawasan Eropa, dalam hubungannya dengan pengetatan kondisi keuangan global, akan memiliki efek limpahan negatif bagi kawasan [Asean+3] melalui jalur perdagangan dan keuangan," ujar Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor, Kamis (6/10/2022).

2. Penyelamatan Modal Inti Bank Mini DNAR hingga Milik Hary Tanoe

Deretan bank mini mulai dari PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) hingga PT MNC Bank Internasional Tbk. (BABP) milik taipan Hary Tanoesoedibjo geber rights issue hingga sisa tahun 2022. Langkah tersebut sebagai salah satu strategi untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank untuk memiliki modal setidaknya Rp3 triliun hingga akhir tahun ini. Misalnya saja, Bank Oke dalam hal ini akan menerbitkan 2,93 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Harga pelaksanaan aksi korporasi ini ditetapkan sebesar Rp170 per saham, sehingga total dana hasil rights issue ditargetkan mencapai sekitar Rp500 miliar.

Pada aksi korporasi tersebut, APRO Financial Co.Ltd selaku pemegang saham mayoritas Bank Oke bertindak sebagai pembeli siaga. Sekdar informasi, APRO merupakan perusahaan holding investasi yang bermarkas di Korea Selatan.

3. Fakta Sistem Pembayaran Baru Transjakarta

Transportasi umum andalan warga Ibu Kota selain Commuter Line, Transjakarta resmi terapkan peraturan baru terhitung sejak Selasa (4/10/2022).

Peraturan baru ini berupa aturan untuk tap in saat memasuki halte atau bus dan tap out saat mengakhiri perjalanan. Saldo dalam kartu yang elektronik (KUE) juga diwajibkan minimal Rp5.000 dan 1 kartu hanya dapat digunakan 1 orang (one man one card).

Sayangnya, banyak warganet kemudian mengeluhkan hal ini berimbas pada antrean penumpang dan pemotongan saldo KUE dua kali lipat. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa penumpukan penumpang lantaran adanya sistem baru tersebut.

4. Reformasi Ganja Amerika, Biden Tebar Ampunan Jelang Pemilu Sela

Pemilu di Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 5 November 2024. Sebelumnya, Amerika akan menyelengaran pemilu paruh waktu untuk memilih anggota parlemen. Menjelang saat-saat krusial untuk mempertahankan keunggulan Partai Demokrat di Parlemen, Biden mengumumkan pemberian pengampunan terhadap warga yang dihukum akibat kepemilikan ganja.

Pemilihan umum paruh waktu (midterm elections) adalah untuk memilih anggota-anggota Kongres, parlemen negara bagian, dan beberapa gubernur, tetapi bukan untuk memilih Presiden.

Pada Selasa setelah hari Senin pertama di bulan November setiap tahun genap, pemilu diadakan untuk ke-435 anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat dan 33 atau 34 dari ke-100 anggota Senat Amerika Serikat.

Pemilihan anggota Kongres yang tidak terjadi bersamaan dengan pemilihan presiden disebut pemilu paruh waktu, karena terjadinya di pertengahan masa jabatan Presiden.

5. Kala Properti Hunian Kembali Hadapi Badai Besar Pasca Pandemi

Setelah keluar dari pusaran badai pandemi Covid-19, rupanya sektor properti residensial terutama rumah tapak harus bersiap menghadapi badai tornado baru.

Badai tersebut yakni inflasi tahunan yang tinggi mencapai 5,95 persen, ketidakpastiaan ekonomi global, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang menjadi 4,25 persen, dan usainya pemberian stimulus insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berakhir pada September 2022. Padahal dalam dua tahun terakhir, kondisi sektor properti rumah tapak telah berkibar dan tahan menghadapi badai pandemi.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengaku sempat berdiskusi dengan Real Estat Indonesia (REI) terkait upaya untuk mengimbau pemerintah memperpanjang PPN DTP hingga akhir Desember tahun depan.

