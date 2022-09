Ini Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termurah, Indonesia Posisi Berapa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa negara dilaporkan memiliki harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat murah bahkan warganya dapat membeli hanya dengan Rp300 per liter untuk RON 95.

Berdasarkan Global Petrol Price per 19 September 2022, beberapa negara memiliki harga sangat rendah terhadap BBM untuk oktan atau RON 95. Ada negara yang menjual harga BBM RON 95 termurah mulai dari Rp333 hingga Rp6.754 per liter.

Indonesia sendiri tidak masuk dalam 10 negara dengan harga BBM termurah, tapi berada di posisi 40. Pada laporan tersebut harga RON 95 di Indonesia terpantau di angka Rp15.486 per liter.

Harga tersebut berbeda tipis dari Pertamax dengan RON 92 yang dijual Pertamina dengan harga Rp14.500-Rp15.200 per liter. Bila membandingkan dengan harga di Shell dan BP AKR untuk RON 95 pun masing-masing di angka Rp 16.130-16.470 per liter dan Rp16.130 per liter.

Adapun, menurut laporan tersebut, perbedaan harga antar negara disebabkan oleh berbagai pajak dan subsidi untuk bensin. Semua negara memiliki akses ke harga minyak yang sama di pasar internasional tetapi kemudian memutuskan untuk mengenakan pajak yang berbeda. Akibatnya, harga eceran bensin berbeda.

Berikut daftar 10 negara dengan harga BBM termurah di dunia:

1. Venezuela – Rp333 per liter

2. Libya – Rp454 per liter

3. Iran – Rp801 per liter

4. Algeria – Rp4.903 per liter

5. Kuwait – Rp5.104 per liter

6. Angola – Rp5.562 per liter

7. Turkmenistan – Rp6.427 per liter

8. Kazakhstan – Rp6.600 per liter

9. Nigeria – Rp6.622 per liter

10. Malaysia – Rp6.752 per liter.

