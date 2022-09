Ini Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal, Ada Indonesia?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di awal September 2022 menimbulkan penolakan dari sejumlah pihak karena disebut mahal. Lantas, bagaimana sebenarnya harga BBM Indonesia jika dibandingkan negara-negara lainnya?

Berdasarkan Global Petrol Price per 19 September 2022, beberapa negara memiliki harga tertinggi BBM untuk oktan atau RON 95. Bahkan harga tertinggi mencapai Rp44.546 untuk satu liter BBM dengan kadar RON 95.

Indonesia sendiri tidak masuk dalam 10 negara dengan harga BBM termahal. Pada laporan tersebut harga RON 95 di Indonesia terpantau di angka Rp15.486 per liter.

Harga tersebut berbeda tipis dari Pertamax dengan RON 92 yang dijual Pertamina dengan harga Rp14.500-Rp15.200 per liter. Bila membandingkan dengan harga di Shell dan BP AKR untuk RON 95 pun masing-masing di angka Rp 16.130-16.470 per liter dan Rp16.130 per liter.

Adapun, menurut laporan tersebut, perbedaan harga antar negara disebabkan oleh berbagai pajak dan subsidi untuk bensin. Semua negara memiliki akses ke harga minyak yang sama di pasar internasional tetapi kemudian memutuskan untuk mengenakan pajak yang berbeda. Akibatnya, harga eceran bensin berbeda.

Berikut daftar 10 negara dengan harga BBM termahal di dunia:

1. Hong Kong – Rp44.546 per liter

2. Zimbabwe – Rp41.284 per liter

3. Republik Afrika Tengah – Rp34.359 per liter

4. Islandia – Rp34.076 per liter

5. Barbados – Rp31.701 per liter

6. Norwegia – Rp31.601 per liter

7. Swiss – Rp30.616 per liter

8. Denmark – Rp30.376 per liter

9. Finlandia – Rp30.118 per liter

10. Belanda – Rp29.609 per liter.

