Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Fantastis!

Bisnis.com, JAKARTA – PT Freeport Indonesia membuka lowongan kerja untuk penempatan di Jawa Timur dengan batas waktu pendaftaran hingga 3 Oktober 2022.



Empat posisi yang dibuka Freeport Indonesia, yakni Section Manager Acid Plant, Section manager Materials Handling, Section Manager Electrorefinary, dan Metallurgists and Process Engineers.

Perlu diingat, seluruh posisi tersebut terbuka S1 dan S2 dalam disiplin teknik atau bidang terkait dan memiliki Sertifikasi Pengawas Operasional Madya (POM) diutamakan, dengan minimal Pengawas Operasional Pertama (POP).



Perusahaan tambang terkemuka tersebut menawarkan gaji yang tak main-main seiring dengan risiko yang dihadapi. Adapun gaji yang ditawarkan mulai dari Rp3 juta per bulan bagi mahasiswa magang, sementara bagi engineer rata-rata memiliki gaji mulai dari Rp11 juta hingga Rp46 juta per bulan.

Untuk diketahui, Freeport Indonesia bergerak pada tambang mineral dan memproses bijih yang menghasilkan konsentrat dengan kandungan tembaga, emas, dan perak. Freeport Indonesia juga memasarkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia dan terutama ke smelter tembaga dalam negeri, yaitu PT Smelting di Gresik, Jawa Timur.

Berikut cara daftar kerja di PT Freeport Indonesia:

1. Akses laman resmi karir Freeport Indonesia di https://www.careers-page.com/freeportindonesia

2. Pilih posisi yang diinginkan

3. Pilih ‘Apply’

4. Baca deskripsi pekerjaan yang tersedia

5. Pilih ‘Apply to Position’

6. Isi data diri seperti dari nama, email, dan alamat, serta unggah CV, Ijazah, Transkrip Nilai, KTP, dan KK.

7. Pilih ‘Apply’

Berikut nominal gaji karyawan PT Freeport di Papua pada 2022:

1. Accounting : Rp9 juta – Rp11 juta per bulan

2. Accounting Manager : Rp12.7 juta – Rp40 juta per bulan

3. Admin : Rp3 juta-Rp5 juta perbulan

4. Administration Manufacturing Staff : Rp7 juta – Rp9 juta per bulan

5. Administration Staff : Rp8 juta – Rp10 juta per bulan

6. Chief Engineer : Rp19.9 juta – Rp41.7 juta per bulan

7. Contract Engineer : Rp15 juta – Rp18 juta per bulan

8. Electrical Engineer : Rp11 juta – Rp13 juta per bulan

9. Engineer : Rp10 juta – Rp40 juta per bulan

10. Estimator Engineering : Rp13 juta – Rp15 juta per bulan

11. Field Engineer : Rp9 juta – Rp11 juta per bulan

12. Foreman Production Engineer : Rp24 juta – Rp27 juta per bulan

13. Fresh Graduate Program : Rp9 juta – Rp11.6 juta per bulan

14. General Superintendent : Rp45 juta – Rp50 juta per bulan

15. Geologist : Rp9 juta – Rp15 juta per bulan

16. Geotechnical Engineer: Rp15 juta – Rp46 juta per bulan

17. Government Relations Advisor : Rp90 juta – Rp100 juta per bulan

18. Instrument Engineer: Rp16.5 juta per bulan

19. Intern Student : Rp3 juta per bulan

20. Metallurgical Engineer: Rp 13 juta – Rp15 juta per bulan

21. Officer : Rp14 juta per bulan

22. Operation Manager : Rp65 juta per bulan

23. Programmer: Rp17 juta – Rp18 juta per bulan

24. Senior Supply Chain Analyst: Rp32 juta – Rp35 juta per bulan

25. Superintendent: Rp63 juta per bulan

26. Satpam: Rp5.7 juta per bulan

27. Training and Development Manager: Rp54 juta – Rp58 juta per bulan.

