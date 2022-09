Harga Pangan Hari Ini 14 September: Bawang, Cabai, dan Daging Kompak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa harga komoditas pangan strategis terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (14/9/2022). Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah, gula pasir lokal, daging sapi, dan bawang merah.

Berdasarkan laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) hari ini, pukul 09.30 WIB, harga cabai rawit merah secara rerata nasional di pasar tradisional naik Rp500 atau 0,76 persen menjadi Rp66.100 per kg dari hari sebelumnya.

Kemudian, untuk gula pasir yang sempat stabil di harga Rp14.400 per kg kini mengalami kenaikan Rp150, menjadi Rp14.650 per kg, sedangkan untuk kualitas premium stabil di angka Rp15.850 per kg.

Harga daging ayam ras segar yang sebelumnya terjadi penurunan harga kini terpantau naik Rp100 menjadi Rp34.850 per kg, sedangkan harga bawang merah ukuran sedang juga naik Rp100 menjadi Rp36.850 per kg.

Selain kenaikan beberapa harga pangan, terdapat pula harga yang stabil seperti beras dari semua jenis rata-rata stabil di angka Rp12.000 per kilogram. Bawang putih juga terpantau stabil di angka Rp28.900 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam ras terus mengalami tren penurunan dalam satu minggu terakhir. Hari ini komoditas tersebut mengalami penurunan Rp100 menjadi Rp30.500 per kg.

Beragam cabai yang sempat mengalami kenaikan setelah pemerintah mengumumkan harga BBM naik, kini turun perlahan. Cabai merah besar turun RP350 menjadi Rp64.100 per kg, cabai merah keriting turun Rp750 menjadi Rp67.250 per kg, dan cabai rawit hijau turun Rp300 menjadi Rp52.450 per kg.

Minyak goreng pun turut mengalami penurunan seiring dengan semakin meratanya distribusi dan pasokan di seluruh daerah. Minyak goreng curah turun Rp50 menjadi Rp14.550 per kg, kemasan bermerek I turun Rp100 menjadi Rp22.700 per kg, dan kemasan bermerek II turun tipis Rp50 menjadi Rp21.000 per kg.

Kementerian Perdagangan mengatakan lonjakan beberapa harga bahan pokok disebabkan kenaikan biaya transportasi, bahkan sebelum bahan bakar minyak (BBM) resmi dinaikan pemerintah.

Dia juga menyebutkan bahwa atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah meminta Pemda masing-masing daerah untuk menggelontorkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam kepentingan logistik untuk pangan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan telah rutin mengunjungi pasar-pasar tradisional di berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan dan harga pangan dalam kondisi aman.

“Presiden sudah meminta dan mengarahkan kepada walikota dan gubernur supaya peka dan dicek. Kalau naik 5 persen segera ambil langkah, transportnya dibayar,” kata Mendag kepada awak media di Tangerang Selatan, Selasa (13/9/2022).

