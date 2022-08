Horee! 5 Ruas Tol Baru Siap Beroperasi di Kuartal III/2022

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 5 ruas tol akan selesai konstruksinya dan siap beroperasi pada kuartal III/2022.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan salah satu dari 5 ruas tol yang dimaksud adalah Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung.

Berikut ini daftar 5 ruas tol yang ditargetkan beroperasi di kuartal III/2022:

1. Tol Bengkulu - Taba Penanjung

Danang menyebut ruas tol Bengkulu - Taba Pennajung sepanjang 17,6 kilometer ini telah selesai konstruksi dan siap dioperasikan dalam waktu dekat ini.

"Dalam hal ini telah mendapatkan sertifikat laik operasi dan SK pengoperasian," kata Danang kepada Bisnis, Senin (22/8/2022).

2. Tol Pekanbaru - Bangkinang

Selanjutnya, adalah Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang sepanjang 31 kilometer. Danang menuturkan ini telah selesai konstruksi dan siap dioperasikan di kuartal ketiga tahun ini.

Danang mengungkapkan ruas tol Pekanbaru-Bangkinang telah mendapatkan sertifikat laik operasi dan SK pengoperasian.

3. Tol Becakayu

Ruas tol ketiga yang ditargetkan bisa segera beroperasi ialah Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) koneksi dari Jalan Tol Wiyoto Wiyono ke Jalan Tol Becakayu sisi Timur, On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca (Looping Pasar Gembrong), Off Ramp Jatiwaringin dan GT Jatiwaringin 1.

Danang mengatakan pembangunan jalan tol Becakayu ditargetkan rampung pada kuartal III/2022.

"Dalam hal ini telah selesai konstruksi dan siap dioperasikan," jelasnya.

4. Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 dan 3

Danang menambahkan, ruas lainnya adalah Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 dan 3 sepanjang 24,65 kilometer. Dia menjelaskan, ruas tol Cibitung - Cilincing seksi 2 dan 3 telah mendapatkan sertifikat laik operasi dan SK pengoperasian.

"Artinya, siap dioperasikan," ujarnya.

5. Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 1

Danang menjelaskan ruas lainnya yang bakal segera beroperasi adalah Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 1 (Tebing Tinggi ‐ Indrapura).

"Ruas itu telah mencapai tahap akhir penyelesaian konstruksi ditargetkan selesai konstruksi kuartal III/2022," ungkapnya.

