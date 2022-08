99 Group dan IPW Selenggarakan Award Pengembang Dengan Sistem Polling

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Property Watch (IPW) kembali berkolaborasi dengan 99 Group untuk menghadirkan GPA The People’s Choice.

Sejak diadakan pertama kali pada 2015 silam, Golden Property Awards (GPA) besutan IPW telah menjadi acuan utama sekaligus pencapaian tertinggi bagi para pebisnis properti di Indonesia untuk melihat kualitas proyek yang dikembangkan.

GPA hadir sebagai sebuah ajang penghargaan independen yang langsung dinilai secara profesional oleh tim IPW dengan bebas transaksi dan mengedepankan penilaian objektif menggunakan standard project rating 2.1.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan sudah menjadi komitmen di IPW untuk bisa membantu konsumen dalam memilih properti terbaik lewat penilaian profesional GPA.

“Namun kali ini, kami ingin melibatkan konsumen secara aktif dalam proses tersebut, dengan menghadirkan sebuah ajang yang berbasis polling untuk bisa lebih mendengar suara masyarakat luas,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (7/8/2022).

GPA The People’s Choice merupakan sebuah ajang yang dirancang khusus untuk menjadi sebuah wadah yang dapat menampung suara konsumen.

Sesuai dengan nama acaranya, ajang yang turut melibatkan 99 Group sebagai platform pencarian properti terbesar di Indonesia ini membuka kesempatan bagi perwakilan konsumen untuk memilih pemenang berbagai kategori penghargaan yang tersedia.

Senior Vice President of Marketing 99 Group Indonesia Bharat Buxani menuturkan pihaknya antusisme yang tinggi dari masyarakat yang terbantu saat mencari properti dengan adanya GPA. Pihaknya merasa perlu mengadakan ajang penghargaan yang dapat langsung dipilih oleh konsumen itu sendiri.

“Karena pada akhirnya merekalah yang akan jadi pengguna dan tahu betul, mana produk yang paling bagus sesuai dengan kriteria yang sudah dikurasi oleh tim 99 Group dan IPW,” tuturnya.

Berbeda dengan Golden Property Awards yang proses penilaiannya murni dilakukan oleh panelis juri dari tim IPW, GPA The People’s Choice mengkombinasikan sistem seleksi profesional dan polling yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan terlibatnya konsumen dalam pemilihan pemenang di masing-masing kategori penghargaan, kita jadi bisa tahu sebenarnya tren permintaan pasar itu seperti apa. Hal ini menjadi sangat penting, supaya ke depannya para pelaku bisnis properti bisa menghadirkan dan membuat produk yang betul-betul cocok dengan kebutuhan konsumen,” terangnya.

Kombinasi penilaian profesional dan hasil polling dari konsumen nantinya akan dikalkulasikan untuk menentukan pemenang The People’s Choice 2022.

Di edisi perdananya ini, terdapat lebih dari 42 kategori penghargaan berbeda, yang meliputi Favorite Housing Project, Favorite Apartment Project, Favorite Housing Design, Best Choice, Building Material, Celebrity Property Entrepreneur, dan bank.

Untuk mempermudah konsumen memilih kategori penghargaan yang terdaftar di GPA The People’s Choice 2022, sistem polling terbuka dihadirkan secara online.

Hanya dengan mengakses laman resmi GPA, masyarakat bisa langsung memberikan suaranya secara langsung, lewat berbagai kanal digital yang mudah diakses dari mana pun.

Selain itu, pilihan polling offline juga diberikan lewat survey booklet yang bisa didapatkan melalui berbagai partner resmi GPA The People’s Choice.

Peluncuran perdana GPA The People’s Choice pada 4 Agustus 2022 turut menandai dimulainya registrasi proyek yang berlangsung selama satu bulan hingga 4 September 2022 mendatang.

Setelah proses registrasi, sistem polling akan dibuka selama empat minggu mulai tanggal 4 September hingga 4 Oktober 2022, dengan malam penghargaan yang akan dilaksanakan pada 13 Oktober 2022 mendatang.

“Hadirnya The People’s Choice persembahan 99 Group dan IPW ini harapannya bisa bermanfaat dalam memberikan rekomendasi terbaik bagi seluruh masyarakat saat akan menentukan pilihan properti maupun produk huniannya. Maka dari itu, kami membawa semangat baru lewat #YourVoiceMatters untuk The People’s Choice sebagai bukti bahwa acara ini betul dirancang untuk konsumen. Kami sangat antusias untuk bisa melihat respons baik dari masyarakat dan khususnya para pencari properti untuk terjun langsung menentukan pilihannya di GPA The People’s Choice ini,” tutur Bharat.

