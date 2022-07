Ada di Indonesia, Perusahaan ini Bolehkan Cuti Hamil 6 Bulan Sejak 2016!

Bisnis.com, JAKARTA - Danone Indonesia dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2022. Penghargaan ini diberikan oleh HR Asia sebagai lembaga media publikasi internasional untuk para professional di bidang Human Resources yang mengukur perusahaan menjalankan praktik SDM.

Pencapaian ini menjadi tanda akan komitmen Danone Indonesia yang kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan supportif yang dibuktikan dengan diraihnya penghargaan ini selama tiga kali sejak tahun 2019, 2021 dan 2022.

Connie Ang, CEO Danone Indonesia mengungkapkan hal ini menjadi motivasi besar untuk pekerjaan yang dilakukan karena membawa nutrisi dan hidrasi yang sehat kepada masyarakat Indonesia setiap hari.

"Di Danone Indonesia, kami berusaha untuk mendengarkan tim kami, dan dengan demikian, memberdayakan mereka untuk berkontribusi dengan kemampuan terbaik mereka. Dan di dunia yang semakin bergejolak, kami juga terus beradaptasi dengan terus mengasah rasa ingin tahu, dan menjaga pola pikir pembelajar setiap harinya," tuturnya, dikutip Sabtu (23/7/2022).

Penyediaan lingkungan pekerjaan yang baik merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena lingkungan kerja yang aman, sehat dan supportif dapat mendukung produktivitas karyawannya.

Danone Indonesia terus berupaya menciptakan tempat kerja dengan berbagai kebijakan bagi karyawannya seperti halnya menjadi pionir untuk perusahaan ramah keluarga dengan memberikan cuti melahirkan berbayar 6 bulan bagi karyawan perempuan dan 10 hari bagi karyawan laki-laki sejak 2016.

Kemudian, flexible working arrangement, fasilitas ramah keluarga seperti asuransi kesehatan, ruang laktasi di area kerja yang nyaman untuk memungkinkan ibu bekerja mendapatkan haknya untuk menjalankan peran gandanya secara optimal.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah membawa banyak tantangan, ketidakpastian bisnis, dan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pandemi juga menjadi momen bagi perusahaan untuk pembelajaran kepemimpinan.

Sejak pandemi berlangsung, pada 2022, Danone Indonesia terus bertransformasi sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Perusahaan telah melakukan adaptasi berinteraksi secara digital dan upaya kolaborasi antar fungsi yang ada di perusahaan dan tetap memastikan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan karyawan menjadi yang utama.

Kepuasan karyawan terhadap berbagai usaha perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dibuktikan dengan penilaian survey yang dilakukan untuk karyawan Danone Indonesia mencapai nilai rata-rata yang tinggi dalam penghargaan “Best Companies to Work for in Asia” oleh HR Asia.

Penghargaan “The Best Companies to Work for in Asia” adalah program pengakuan penghargaan untuk perusahaan atau organisasi yang telah diidentifikasi oleh karyawannya sebagai salah satu perusahaan pilihan yang berusaha memberikan tempat terbaik untuk bekerja.

Penghargaan ini ditujukan untuk perusahaan di seluruh Asia dan mengakui perusahaan dengan praktik SDM terbaik dan yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Untuk penghargaan di Indonesia, terdapat 62 perusahaan yang terpilih menjadi pemenang dari 305 nominasi penghargaan.

"Sukses dalam bisnis selalu dimulai dengan karyawannya, dan kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kita semua untuk berkembang dan berprestasi sebagai tim juara yang tahu bagaimana bekerja sama untuk mencapai hasil yang luar biasa," terangnya.

