Ekspansi ke Sektor Kesehatan, Amazon Akuisisi One Medical Rp52,3 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Amazon.com Inc. mengumumkan akan mengakuisisi perusahaan layanan kesehatan One Medical seharga US$18 per saham atau Rp270,000 per saham. Ekspansi ini merupakan langkah baru oleh raksasa e-commerce untuk memperkuat pasar perawatan kesehatan.

Nilai keseluruhan transaksi kesepakatan ini mencapai US$3,49 miliar atau Rp52,3 triliun, seperti yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (22/7/2022).

One Medical, yang induk perusahaan bernama 1Life Healthcare Inc., mengoperasikan 182 cabang layanan kesehatan di 25 pasar di AS. Pelanggan membayar biaya berlangganan untuk akses ke dokter dan layanan kesehatan digital 24 jam.

“Kami pikir perawatan kesehatan berada di urutan teratas dalam daftar pengalaman yang membutuhkan penemuan kembali,” kata Neil Lindsay, wakil presiden senior yang memimpin dorongan perawatan kesehatan Amazon.

Amazon dalam beberapa tahun terakhir telah meluncurkan toko obat online, setelah akuisisi PillPack Inc., dan memulai klinik perawatan primer untuk karyawannya dan beberapa perusahaan lain, di antara inisiatif yang berfokus pada kesehatan lainnya.

Kesepakatan One Medical akan menjadi akuisisi terbesar ketiga Amazon, setelah akuisisi grosir organik Whole Foods Market dan studio film Metro-Goldwyn-Mayer.

Salah satu bidang kedokteran yang paling tidak menguntungkan, perawatan primer telah menarik investasi dari peritel, asuransi kesehatan, dan rantai toko obat. CVS Health Corp. dan Walgreens Boots Alliance Inc., yang keduanya menambahkan layanan perawatan primer ke toko mereka, jatuh karena kabar ini. Walgreens, yang tahun lalu setuju untuk membayar US$5,2 miliar atau Rp78 triliun untuk saham pengendali di rantai klinik VillageMD, turun 3,1 persen saat pasar dibuka di New York, sedangkan CVS kehilangan sekitar 2,7 persen, dan Teladoc Health Inc. turun 7,9 persen.

Sementara, saham Amazon naik kurang dari 1 persen, dan 1Life Healthcare meningkat sekitar 66 persen.

Meskipun miliaran dolar diinvestasikan di perusahaan yang mencoba menemukan kembali perawatan primer, tetapi operator klinik telah berjuang di pasar publik, dan penilaian telah merosot dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum kesepakatan diumumkan, One Medical diperdagangkan di bawah harga penawaran umum perdana 2020.

One Medical sedang mempertimbangkan pilihannya setelah menarik minat pengambilalihan, termasuk dari CVS. Carlyle Group Inc., perusahaan ekuitas swasta yang menginvestasikan US$350 juta atau Rp5,2 triliun di One Medical pada 2018, keluar dari sisa 7 persen sahamnya di perusahaan sebagai bagian dari kesepakatan, berdasarkan pernyataan dua orang yang mengetahui masalah tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasinya belum dipublikasikan.

Penyelesaian transaksi tunduk pada kondisi penutupan biasa, termasuk persetujuan oleh pemegang saham One Medical dan persetujuan regulator. Setelah selesai, Chief Executive Officer (CEO) Amir Dan Rubin akan terus menjalankan One Medical.

