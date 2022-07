Amazon Akuisisi Layanan Delivery Grubhub dari Just Eat

Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa e-commerce Amazon.com Inc. sepakat mengakuisisi saham Grubhub, anak usaha Just Eat Takeaway.com NV di bidang pemesanan dan pengiriman siap saji di AS.

Amazon akan menawarkan keanggotaan satu tahun untuk layanan pengiriman makanan kepada pengguna layanan Amazon Prime di AS.

Dilansir Bloomberg pada Rabu (6/7/2022), Just Eat mengatakan perjanjian keanggotaan akan diperbarui setiap tahun kecuali Amazon atau Grubhub menghentikannya

Amazon juga akan menerima setara 2 persen saham di ekuitas umum Grubhub dengan opsi untuk meningkatkan kepemilikan menjadi 15 persen.

Just Eat mengatakan perseroan akan terus mengeksplorasi sebagian atau seluruh penjualan Grubhub. Perusahaan asal Belanda tersebut mengumumkan rencana untuk mencari investor atau penawar untuk Grubhub pada bulan April, kurang dari setahun setelah mengakuisisinya seharga US$7,3 miliar.

Chief Executive Officer Just Eat Jitse Groen berada di bawah tekanan untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali pertumbuhan setelah banyak pesaing mengambil pangsa pasar dan restoran yang telah ditutup selama penguncian Covid-19 dibuka kembali untuk pengunjung.

Dalam presentasi kepada para analis dan investor pada bulan Oktober, Groen memaparkan strategi untuk tumbuh di AS. Pihaknya menargetkan pinggiran kota di pasar-pasar utama dan menguji coba gudang mini di New York untuk pemenuhan pesanan yang lebih cepat.

Kesepakatan Amazon akan netral untuk kinerja keuangan Grubhub tahun ini dan menambah arus kas dan pendapatan mulai tahun 2023. Saham yang Amazon merupakan waran yang akan diberikan tergantung pada seberapa baik kinerja kemitraan dan berapa banyak pelanggan baru yang ditariknya.

