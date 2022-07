Bos Amazon Serang Biden Lewat Cuitan di Twitter Terkait Inflasi

Bisnis.com, JAKARTA – Bos Amazon.com yakni Jeff Bezos mengkritik ucapan Presiden Joe Biden melalui cuitan di akun Twitter resminya. Bezos menilai, Pemerintah AS tak benar-benar paham dalam menghadapi persoalan kenaikan inflasi secara nasional.

Sebelumnya, dalam cuitan di akun resminya, Biden memintak kepada para perusahaan minyak di Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan harga jual bahan bakar di dalam negeri.

"Ini adalah masa perang dan bahaya global. Turunkan harga yang Anda kenakan di stasiun pompa bensin untuk mencerminkan biaya yang Anda bayar untuk produk tersebut. Dan lakukanlah sekarang juga,” ujar Biden dalam cuitannya melalui akun @POTUS, Sabtu (2/7/2022) waktu setempat.

Cuitan Biden itu pun direspons oleh Bezos. Dia menilai, Biden dan Gedung Putih tidak tepat dalam merespons kenaikan inflasi dengan mendesak perusahaan-perusahaan energi untuk menurunkan harga jualnya.

“Aduh. Inflasi adalah masalah yang terlalu penting bagi Gedung Putih untuk terus membuat pernyataan seperti ini. Entah itu salah arah atau kesalahpahaman mendalam tentang dinamika dasar di pasar,” ujarnya melalui akun @JeffBezos.

Ouch. Inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It’s either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. https://t.co/XgKfEICZpk