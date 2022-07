Buntut Masalah Zipmex, Thailand akan Perketat Perdagangan Kripto

Bisnis.com, JAKARTA — Thailand berencana untuk memperketat pengawasan perusahaan aset digital setelah aksi jual mata uang kripto atau cryptocurrency membebani investor ritel dengan kerugian besar dan menggulingkan beberapa perusahaan.

Mengutip Bloomberg, Jumat (22/7/2022), Komisi Sekuritas & Bursa sedang berupaya untuk mengubah peraturan aset digital yang ada, yang sebagian besar telah disetujui pada tahun 2018, kata Sekretaris Jenderal Ruenvadee Suwanmongkol. Proposal mencakup kualifikasi yang lebih ketat untuk manajemen dan lisensi penjaga kripto, katanya, tanpa memberikan rincian spesifik.

"Volatilitas ekstrem dari harga aset digital telah mendorong kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan. Fokus utama kami adalah memberikan lebih banyak perlindungan bagi investor kecil, beberapa di antaranya menempatkan sebagian besar tabungan mereka ke dalam aset ini," kata Ruenvadee dalam sebuah wawancara.

Rencana untuk meningkatkan pengawasan datang ketika Zipmex (Thailand) Ltd., salah satu pedagang cryptocurrency berlisensi negara itu, dan induk regionalnya minggu ini menghentikan penarikan dana. Mereka bergabung dengan perusahaan kripto lain yang menghadapi krisis likuiditas dengan kebangkrutan Celsius Network Ltd. dan Three Arrows Capital.

Perdagangan cryptocurrency di bursa berlisensi Thailand merosot menjadi 58 miliar baht atau setara Rp651,03 miliar pada Juni, terendah sejak Januari 2021, menurut data SEC. Jumlah total akun perdagangan aktif turun menjadi 305.000 di bulan Juni, dari 556.000 di bulan Mei dengan profil investor sebagian besar anak muda.

Kesengsaraan Zipmex Thailand adalah kasus individu yang berasal dari masalah di bisnis terkait, kata Ruenvadee. Secara keseluruhan, industri aset digital di tanah air tetap sehat dan aset investor yang menggunakan platform berlisensi dilindungi oleh pengawasan regulator.

Namun, masalah Zipmex menggarisbawahi bahaya leverage yang meresap dalam industri yang saling berhubungan erat antara pertukaran kripto, pemberi pinjaman, investor, dan dana lindung nilai yang membuat Celsius, Voyager, dan Three Arrows Capital mengajukan kebangkrutan.

Zipmex (Thailand) Chief Executive Officer Akalarp Yimwilai mengatakan pada hari Rabu bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan calon investor untuk mengumpulkan dana untuk "bailout." Perusahaan ini memiliki $48 juta eksposur ke Babel dan $ 5 juta dengan Celsius, katanya di halaman Facebook-nya pada hari Kamis.

Pertukaran crypto terbesar di Thailand, Bitkub Online Co., dan CEO-nya Sakolkorn Sakavee didenda oleh SEC bulan lalu karena menciptakan “volume perdagangan buatan” di platform. Perusahaan dan lima pejabat juga didenda pada bulan Mei karena melanggar pedoman dalam mendaftarkan koin digital perusahaan itu sendiri.

