Foto-foto Sri Mulyani dan Menkeu AS Janet Yellen di G20, Kayak Bestie!

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dalam agenda Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali 15-16 Juli 2022.

Selain bertemu dalam forum FMCBG G20 Indonesia, Sri Mulyani dan Janet Yellen juga menggelar pertemuan bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada Jumat (15/7/2022).

"Di sela waktu penyelenggaraan 3rd FMCBG G20 meeting saya kembali bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Kami membahas isu-isu energi dan lingkungan, serta kebijakan Indonesia dan AS terkait hal itu," ujar Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati seperti dikutip, Sabtu (16/7/2022).

Dalam pertemuan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, Sri Mulyani menyampaikan ide untuk mendukung implementasi peralihan penggunaan pembangkit listrik ke sumber energi yang ramah lingkungan dibutuhkan langkah konkret dan teknis.

Hal tersebut tidak sebatas pada ranah konseptual karena ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Di Indonesia, salah satu langkah nyata yang akan dilakukan, yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) yang dicanangkan bersama Asian Development Bank (ADB).

Selain itu, Sri Mulyani dan Janet Yellen juga sepakat bahwa penyebab krisis pangan dan energi yang terjadi merupakan konsekuensi dari isu geopolitik yang belum mengalami de-eskalasi.

"Harga energi dunia melambung dan menimbulkan tantangan pada perekonomian global," imbuhnya.

Mesti berbeda negara, keakraban Sri Mulyani dan Janet Yellen terlihat sangat dekat layaknya seorang sahabat atau "bestie", istilah anak zaman sekarang. Sebagai perempuan yang memimpin Kementerian Keuangan di dua negara besar, baik Sri Mulyani dan Janet Yellen memiliki rekam jejak yang tak main-main.

Sebelum menjabat Menteri Keuangan era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani pernah bertugas sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank). Sementara itu, Janet Yellen menduduki jabatan Kepala Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) sebelum akhirnya dipanggil oleh Presiden AS Joe Biden untuk mengisi posisi Menteri Keuangan AS.

Berikut foto-foto kedekatan Sri Mulyani dan Menkeu AS Janet Yellen layaknya sahabat atau "bestie" di sela-sela pertemuan FMCBG G20 Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen di Nusa Dua, Bali (16/7/2022)/Antara

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen di Nusa Dua, Bali (16/7/2022)/Antara

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen di Nusa Dua, Bali (16/7/2022)/Antara

