Pasar Pulih, Paramount Land Kembali Luncurkan Rumah Mewah Harga Rp4,9 Miliar Hingga Rp10 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Paramount Land kembali meluncurkan produk hunian premium terbarunya New Menteng di Gading Serpong Tangerang dengan harga mulai Rp4,9 miliar hingga Rp10 miliar.

Direktur Paramount Land M Nawawi mengatakan sektor properti di tahun 2022 ini terus bergerak positif seiring dengan membaiknya penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air dan perekonomian yang relatif terjaga.

Segmen rumah tapak diperkirakan masih menjadi sektor prospektif di industri properti pada tahun ini. Melihat tren perkembangan yang semakin membaik ini Paramount Gading Serpong kembali menghadirkan New Menteng.

New Menteng merupakan klaster yang diklasifikasikan premium dalam lini produksi Paramount Land dengan jumlah unit yang dikembangkan pun terbatas.

Produk premium ini pula yang akan menjadi fokus utama perusahaan di sisa lahan Gading Serpong lainnya, yang sudah demikian tinggi nilainya.

Adapun klaster New Menteng ditawarkan dalam jumlah terbatas hanya 51 unit dengan harga termurah Rp4,9 miliar, dan termahal Rp10 miliar.

“Terdapat dua pilihan tipe yaitu ukuran 12x15 meter pesegi detached (217/180), wall to wall (257/180), tipe hook detached (218), tipe hook wall to wall (258) yang masing-masing terdiri dari 3+1 kamar tidur dengan kamar utama ekstra luas, walking closet, 3+1 kamar mandi, dan 2 carport,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/7/2022).

Adapun New Menteng mulai dipasarkan perdana pada tanggal 08 Juli 2022. Paramount juga memberikan beragam promo dan cara ayar spesial launching New Menteng yang berlaku mulai tanggal 08 Juli – 31 Agustus 2022.

“Kami menyediakan beragam cara pembayaran yang mudah dan menarik, di antaranya super cash, tunai keras, KPR (angsuran ringan), dan tunai bertahap,” katanya.

Menurut Nawawi, sejak perkenalan perdana pada 8 Juli 2022 hingga 13 Juli 2022 ada sebanyak 12 unit New Menteng telah terserap pasar. Para pembeli ini merupakan orang-orang kaya yang telah menjadi pelanggan atau konsumen Paramount sejak awal berdiri pada 1994 silam.

“Mereka, secara organik menjadi segmen pasar dan menyerap produk premium kami. Sementara selebihnya merupakan pembeli anyar dari selatan, barat, dan utara Jakarta,” tutur Nawawi.

Dengan tagline-nya Home Perfection, New Menteng mengedepankan 5 keunggulan, yaitu konsep new elegant design, Konsep open floor plan, Berada di lingkungan klaster yang sudah jadi dan hidup, Berada di hunian berkelas di Gading Serpong, dan Dilengkapi dengan fitur canggih dan Smart Home System.

Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan penghuni, Paramount memperbaharui community club sebagai salah satu fasilitas untuk warga dan penghuni yang dirancang dengan interior yang mewah dan elegance, private infinity pool dengan pooldeck yang luas, fasilitas gym yang canggih, lounge, football area dan 3 on 3 basket ball court.

Keseluruhan fasilitas ini ditujukan untuk kenyamanan hidup dan memberikan kesempatan waktu/ruang bagi para penghuni untuk saling berinteraksi sosial, hidup lebih aktif dan sehat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menuturkan New Menteng merupakan hunian premium penyempurnaan dari pengembangan kami sebelumnya. Berada di Kawasan Menteng Village, sebagai klaster eksklusif dengan ukuran kavling dan bangunan yang luas serta tampilan yang elegance.

Konsep fasad New Menteng memadukan antara konsep modern dan mewah dengan bukaan dan kaca yang lebar, high ceiling, dan open floor plan yang memberikan banyak ruang kreativitas untuk penghuni.

New Menteng menawarkan 2 pilihan tipe yaitu ukuran L12x15 meter detached (LT 180 meter persegi/LB 217 meter persegi), wall to wall (LT 180 meter persegi/LB 257 meter persegi), tipe hook detached (LT Var/LB 218 meter persegi), tipe hook wall to wall (LT Var/LB 258 meter persegi) yang masing-masing terdiri dari 3+1 kamar tidur dengan kamar utama ekstra luas + walking closet, 3+1 kamar mandi, dan 2 carport.

Untuk melengkapi kenyamanan bagi penghuni, New Menteng dilengkapi fitur-fitur seperti, solar water heater, smart door lock with camera, solar panel, smart home system, AC di setiap ruangan, dan canopy with sky light.

“Kami yakin hunian premium New Menteng ini akan menjadi trendsetter dan sekaligus dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik,” ucap Henry.

