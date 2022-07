Bos BI Ungkap Kunci Sukses Indonesia Berhasil Keluar dari Pandemi Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan beberapa penyebab Indonesia berhasil keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia di Bali, Senin (11/7/2022).

Perry mengarakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan seluruh jajaran menteri. Jokowi juga meminta dukungan dari Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI untuk menguatkan sinergi dan mempercepat akselerasi keuangan digital di Indonesia.

"Kita bisa melihat ada tiga aspek dari arahan Presiden Jokowi, dengan sinergi dan kolaborasi yang sangat erat Indonesia berhasil selamat dari pandemi Covid-19," ujar Perry, Senin (11/7/2022).

Dia mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia sangat didukung dengan cepatnya penerapan keuangan digital. Perry mengatakan perkembangan bisnis perdagangan elektronok atau e-commerce melesat 31 persen menjadi Rp536 triliun pada tahun ini.

Lebih lanjut, uuang elektronik naik 18 persen atau setara dengan Rp360 triliun pada 2022. Bukan itu saja, Perry juga mengungkapkan perkembangan juga didorong oleh transaksi perbankan digital.

"Seluruh layanan perbankan secara digital, bukan bank digital, tahun ini diperkirakan naik 26 persen atau Rp51.000 triliun," ucapnya.

Kemajuan yang lain, kata dia, ekonomi digital bisa membantu pemulihan, antara lain lektronifikasi bansos, elektronifikasi keuangan daerah, demikian juga moda-moda transpostasi yang kini menerapkan sistem pembayaran digital.

"Inilah manfaat sinergi dan kolaborasi to get things done. Dan hari ini kita akan memperkuat dengan gerakan nasional," ujar Perry.

