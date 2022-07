Modal Asing US$34 Miliar 'Kabur', Dolar Taiwan Ambles 7 Persen di Semester I

Taiwan telah anjlok 7 persen terhadap dolar AS sejak awal tahun 2022 ke level 29,75 per dolar AS. Mata uang juga diperkirakan melanjutkan penurunan ke level terendah dua tahun di level 30,3 dolar terhadap dolar AS pada akhir September.