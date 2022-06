Harga TBS di Bawah Rp2 Ribu, Petani Sawit Usul Ini ke Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mengungkapkan langkah yang harus diambil pemerintah untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Apkasindo mengusulkan supaya pungutan ekspor (PE), bea keluar (BK), flush out (FO) ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk sementara waktu diturunkan sampai batas harga TBS berada di kisaran RP3.000-3.500 per kilogram (kg).

Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan saat ini PE sebesar US$200, BK sebesar US$288, FO US$200 sehingga totalnya menjadi US$753, yang artinya harga CPO Indonesia sebesar US$747 (Rp11.150/kg CPO).

Belum lagi ada biaya US$65 yaitu untuk pengapalan dan biaya pengiriman via kapal. Menurut dia, simulasi dari BK, PE, dan flush out tersebut dirancang dengan patokan harga CPO global US$1.700 per ton.

Pemerintah sendiri menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Ketentuan ini 5:1 bagi produsen jika ingin mengekspor CPO-nya.

Hal tersebut bertujuan agar minyak goreng curah bisa membanjiri pasaran dan harganya sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp14 ribu per liter. Sudah ada 41 perusahaan yang memperoleh izin atau persetujuan ekspor dalam skema ini dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sementara untuk program FO yang diikuti oleh perusahaan yang tidak mengikuti skema DMO dan DPO juga sudah 41 yang meperoleh izin untuk ekspor.

“Jadi dengan terkoreksinya harga CPO global menjadi US$1.500, seharusnya dengan sendirinya baik PE, BK dan flush out juga ikut turun, sehingga harga CPO ditender KPBN (PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) akan terdongkrak,” ujar Gulat kepada Bisnis, Kamis (20/6/2022).

Berdasar catatan Apkasindo per 19 Juni, harga TBS di daerah-daerah masih rendah. Umumnya pabrik kelapa sawit (PKS) membeli di bawah harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan Kementan.

Misalnya, di Kalimantan Barat harga yang ditetapkan Disbun sebesar Rp2.941 per kg, tapi dibeli PKS Rp1.550 atau turun 47,30 persen. Sumatera Utara harga Disbun Rp2.556 namun dibeli PKS Rp1.600 per kg. Kondisi tersebut rata di 22 provinsi sentra sawit se-Indonesia dari Kalimantan sampai Papua.

Gulat mengatakan, jika tujuan pemerintah harga TBS bisa di atas Rp3.000 per kg, maka PE seharusnya saat ini berada pada angka US$200, BK US$150 dan FO dinolkan.

Data per tanggal 16 Juni diketahui bahwa eksport baru berjalan sebesar 1.061.000 ton. Masih jauh dari stok CPO dalam negeri pada dua bulan terakhir yang diperkirakan mencapai 9,6 juta ton. Pada saat sebelum larangan ekspor, diketahui tiap bulan Indonesia mengekspor 3,5-4 juta ton per bulan.

Menurut Gulat, jika hanya 1.061.000 juta ton yang lolos diekspor akan semakin menambah stok dalam negeri karena TBS petani akan tetap dipanen dan PKS tetap menghasilkan CPO.

“Akibat dari struktur hulu yang mengecil ini mengakibatkan tangki timbun CPO semakin kritis, demikian juga dengan industry refinery,” ungkapnya.

