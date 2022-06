Indonesia Butuh Investasi, Luhut: Tapi Indonesia Tidak Bisa Didikte

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negara manapun tidak bisa mendikte Indonesia hanya karena mereka ingin berinvestasi di negara ini.

Dalam rapat dengan badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (9/6/2022), Luhut awalnya menjelaskan terkait proses investasi dua perusahaan milik salah satu orang terkaya di dunia milik Elon Musk, Starlink dan Tesla. Saat ini perusahaan satelit Elon Musk Starlink dalam tahap final negosiasi sedangkan perusahaan otomotif Tesla masih dalam tahap pembicaraan.

"Tim Elon Musk sudah datang kemari, timnya jalan, tidak seperti balik tangan juga. Tapi setidaknya Starlink kita sudah mulai, sudah dibuka, jadi saya berkomunikasi dengan mereka dan mereka sudah sangat gembira, sekarang sedang negosiasi di sini tentang Starlink tadi, bagaimana dan kapan dimulai," ujar Luhut.

Luhut juga menegaskan dalam investasi di Indonesia, bentuknya setara. Semua pihak yang berinvestasi baik itu Elon Musk atau siapapun akan setara. Dia juga menambahkan Indonesia tidak mau diatur oleh pihak manapun.

"Statement saya tuh kita harus equal, kalau kau tidak mau, ya sudah," tuturnya

Luhut pun menilai saat ini Indonesia berada di posisi yang kuat sehingga tidak ada satu negara yang dapat mendikte Indonesia.

"Nggak ada satu negara pun boleh mendikte Republik Indonesia, karena kita pada posisi yang sangat-sangat bagus, Tidak Amerika juga, tidak China juga, tidak siapa saja. Karena we are very strong position today," tegas Luhut.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :