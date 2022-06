Ketua B20 Indonesia: Isu Prioritas G20-B20 Indonesia Jadi Bahasan Utama WEF 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Penyelenggara B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan sangat berkesan mengikutibpertemuan tahunan World Economy Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss.

Forum itu, kata Shinta, sangat penting karena banyak pemimpin dunia baik dari pemerintahan hingga bisnis berkumpul untuk membahas

masalah ekonomi yang paling mendesak.

“WEF 2022 ini menjadi sangat penting dan relevan karena situasi geopolitik dan geoekonomi dunia situasinya cukup tegang dan harus diselesaikan. Mulai dari upaya bersama bangkit dari COVID-19, krisis Rusia-Ukraina, pembahasan percepatan transisi energi, inklusi ekonomi melalui inovasi digital, dan sistem kesehatan berkelanjutan diperbincangkan,” kata Shinta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/6).

Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian dalam forum itu, soal krisis Rusia-Ukraina yang semakin memperburuk keadaan ekonomi global karena berimbas pada stabilitas pangan, energi dan sektor keuangan.

Para pemimpin bisnis dunia juga menekankan pada pentingnya nilai-nilai kemanusiaan terkait

dampak dari perang kedua negara tersebut.

Shinta mengatakan, dalam forum WEF sebagai Ketua B20 Indonesia dan juga WKU Bidang

Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri dari KADIN Indonesia, mengaku sangat senang karena beberapa topik B20 yang memang diselaraskan dengan topik prioritas G20 Indonesia seperti arsitektur kesehatan

global, transisi energi, dan digitalisasi menjadi bahasan utama di WEF 2022.

“Hal penting yang dibahas terkait transisi energi, misalnya diperlihatkan komitmen membentuk berbagai inisiatif seperti First Movers Coalition dari 50 perusahaan yang akan mengurangi emisi karbon industri berat dan sektor transportasi jarak jauh yang bertanggung jawab atas 30% emisi global dan CEO Climate Leaders Alliance, yang sepakat untuk mengambil tindakan tegas untuk pengurangan emisi,” ujar Shinta.

Terlebih lagi, B20 Indonesia sudah membentuk Energy, Sustainability & Climate Task Force yang

bertugas untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong langkah konkret negara-negara G20 dalam mentransisi dunia menjadi lebih hijau di berbagai tingkatan seperti membuat perkembangan dalam perdagangan karbon, dan mendorong inovasi dalam produksi energi alternatif.

Sementara di bidang inovasi digital, terlihat bagaimana pemimpin global juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi baru untuk membantu pemerintah dan perusahaan global dalam mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk memulihkan kesenjangan ekonomi dan mengelola serta mengantisipasi dampak pandemi di bidang kesehatan, belajar dari kasus COVID-19.

“Melalui kecanggihan teknologi digital, big data, artificial intelligence dan quantum analytics kita dapat mengidentifikasi serta mempercepat upaya dekarbonisasi. Ini sangat penting dan relevan dengan langkah yang dilakukan B20 Indonesia melalui Digitalization Task Force dan Energy, Sustainability & Climate Task Force, dalam mendorong kebijakan yang menstimulasi mendorong kebijakan yang menstimulasi

aktivitas ekonomi rendah karbon,” jelas Shinta.

Hal paling penting yang tidak boleh diabaikan yakni pentingnya mengatasi persoalan kesehatan yang menjadi pangkal dari munculnya krisis ekonomi global ini. Kesenjangan infrastruktur kesehatan, terutama akses vaksin harus bisa diatasi secara bersama demi mengantisipasi krisis kesehatan di masa depan.

“Dalam WEF 2022 ini disepakati peluncuran Accord for a Healthier World yang didukung oleh Pfizer untuk menyediakan obat-obatan dan vaksin secara nirlaba ke 45 negara berpenghasilan rendah serta MoU Platform for Health and Healthcare dengan Arab Saudi untuk gerakan kesehatan global yang value based

dan people-centered,” katanya.

Di pertengahan WEF 2022, B20 Indonesia menjadi tuan rumah forum bisnis dan investasi di Paviliun

Indonesia untuk melibatkan CEO global yang ingin hadir di KTT B20 Indonesia. Momentum ini

digunakan untuk mempromosikan peluang investasi Indonesia juga, yang mencakup berbagai sektor seperti eco-tourism, energi terbarukan dan pembangunan ibu kota baru.

Selain itu, mewakili B20 Indonesia, Shinta Kamdani juga didapuk untuk berbicara mengenai “Strategic Outlook on ASEAN” yang menekankan pada kemajuan dan pencapaian ASEAN dalam upaya pulih dari pandemi dan menempatkan diri secara proporsional dalam situasi ketegangan geopolitik-geoekonomi yang semakin intens.

Bukan hanya itu saja, Shinta dan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bersama menteri perekonomian dari berbagai negara juga diundang untuk berbagi pemikiran tentang kemitraan ekonomi antara Asia Pasifik dan Amerika Latin. Kedua kawasan tersebut menjadi sangat strategis dalam tata kelola

rantai pasok dan mengintensifkan kerjasamanya.

“Dalam setiap sesi forum, saya membagikan bagaimana kolaborasi publik-swasta di Indonesia yang terus semakin erat dan dapat bekerja sama dalam memanfaatkan perubahan dan inovasi sistemik untuk membuka pendekatan yang memungkinkan untuk mendukung tiga isu prioritas yang kami usung serta secara bersama-sama bisa menemukan langkah terbaik perbaikan berkualitas kesehatan, politik, dan ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terakhir, B20 Indonesia siap menjadi platform yang tepat bagi para pemimpin bisnis dunia untuk

berkolaborasi untuk bangkit bekerja bersama melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan global pasca pandemi agar bisa mewujudkan tata dunia yang lebih kuat, adil dan inklusif.

Dalam kesempatan WEF 2022, Shinta Kamdani juga mengundang kalangan bisnis untuk hadir bersama-sama di KTT B20 Indonesia di Bali November mendatang.

