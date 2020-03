Ini Upaya ITDC Dukung Pencegahan Penyebaran Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism

Development Corporation (ITDC), mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan

penyebaran Virus Corona (Covid-19), baik di lingkungan kerja maupun destinasi pariwisata yang

dikelolanya.

Untuk lingkungan kerja, ITDC telah melakukan sejumlah sosialisasi terkait Virus Corona dan cara

pencegahannya kepada karyawan dan menyusun protokol pencegahan dan penanganan kasus jika terjadi.

Kemudian, menyediakan hand sanitizer yang dapat diakses setiap saat oleh karyawan, melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor, serta menerapkan kebijakan Work from Home dalam satu minggu sejak 16 Maret 2020, di ketiga kantor wilayah ITDC yaitu di Jakarta, The Nusa Dua, dan The Mandalika.

Sedangkan untuk pihak eksternal, ITDC secara kontinu melakukan sosialisasi pencegahan melalui media luar (banner, spanduk) yang dipasang di area-area publik di dalam kawasan The Nusa Dua dan The

Mandalika, serta melalui media sosial Perusahaan.

Di dalam kawasan sendiri, ITDC juga telah secara proaktif melakukan program pencegahan penyebaran

virus Covid-19 dengan menyiapkan hand sanitizer di sejumlah lokasi fasilitas umum, serta melakukan

penyemprotan disinfektan di area publik dan fasilitas umum, seperti di pintu masuk, toilet dan common

area, dan kawasan Bali Collection di The Nusa Dua, serta Balawista, beach facility di Kuta Beach Park, dan

Masjid Nurul Bilad di The Mandalika.

ITDC juga telah menyiapkan protokol penanganan tamu yang berkunjung ke kantor ITDC di dalam kawasan dengan mewajibkan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap tamu dan cuci tangan sebelum memasuki lokasi kantor.

“Rangkaian kegiatan pencegahan ini kami lakukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam

menghambat penyebaran virus Corona serta melindungi pegawai/karyawan, pengunjung maupun

masyarakat di lingkungan Kawasan Pariwisata yang dikelola ITDC, dari risiko-risiko yang mengancam

kesehatan. Kami juga meminta para pengunjung di dalam kawasan dan masyarakat sekitar kawasan untuk secara tertib menerapkan social distancing yang dapat membantu menghindarkan kita dari paparan virus,” papar Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan.

Sebagai pengelola kawasan pariwisata, ITDC juga telah mengeluarkan surat edaran yang menghimbau

tenant di dalam kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika untuk melakukan kegiatan preventif seperti

pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung yang datang ke hotel/restoran/tempat usaha lainnya,

membagikan masker kepada para tamu atau pengunjung yang berkunjung, menyediakan hand sanitizers di beberapa lokasi yang mudah dijangkau untuk umum, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pencegahan Covid–19 di lingkungan kerja masing-masing

