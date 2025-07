Harga Pangan 29 Juli: Harga Beras SPHP dan Premium Turun, Daging Ayam Naik 0,2%

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan rata-rata harga pangan di tingkat konsumen bergerak turun pada Selasa pagi (29/7/2025). Kendati begitu, harga daging ayam ras, jagung di tingkat peternak, ikan kembung, dan ikan tongkol tercatat meningkat dibanding hari sebelumnya.

Menyitir Panel Harga Bapanas, Selasa (29/7/2025), pukul 09.17 WIB, harga daging ayam ras dibanderol sebesar Rp35.632 per kilogram (kg) atau naik 0,2% dibanding hari sebelumnya.

Kendati mengalami peningkatan, harga komoditas ini masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) yang dipatok pemerintah yakni Rp40.000 per kg.

Lalu, harga jagung di tingkat peternak tercatat meningkat signifikan, yakni 7,17% dari hari sebelumnya. Pagi ini, harga jagung di tingkat peternak berada di level Rp6.694 per kg.

Kenaikan harga turut terjadi pada komoditas ikan kembung dan ikan tongkol. Bapanas mencatat, harga ikan kembung naik 0,7% menjadi Rp41.297 per kg dan ikan tongkol naik 0,43% menjadi Rp34.156 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga. Pagi ini, Bapanas mencatat harga beras premium turun 0,3% menjadi Rp16.098 per kg, beras medium turun 0,67% menjadi Rp14.313 per kg, dan beras SPHP turun 0,46% menjadi Rp12.553 per kg.

Kemudian, harga kedelai biji kering impor turun 1,57% menjadi Rp10.691 per kg, bawang merah turun signifikan 5,65% menjadi Rp47.799 per kg, dan bawang putih bonggol turun 2,81% menjadi Rp38.083 per kg.

Berbagai jenis cabai mengalami penurunan harga dibanding hari sebelumnya. Di tingkat konsumen, harga cabai merah keriting turun 4,14% menjadi Rp42.554 per kg, cabai merah besar turun 5,59% menjadi Rp42.042 per kg, dan cabai rawit merah turun signifikan 8,17% menjadi Rp53.941 per kg.

Selanjutnya, Bapanas mencatat harga daging sapi murni turun 1,33% menjadi Rp133.385 per kg, telur ayam ras turun 0,77% menjadi Rp29.460 per kg, dan gula konsumsi turun 0,87% menjadi Rp18.162 per kg.

Lalu, harga minyak goreng kemasan turun 1,99% menjadi Rp20.446 per liter, minyak goreng curah turun 0,79% menjadi Rp17.412 per liter, dan minyakita turun 1,39% menjadi Rp17.300 per liter.

Kemudian, harga tepung terigu curah turun 1,69% menjadi Rp9.606 per kg, tepung terigu kemasan turun 1,34% menjadi Rp12.795 per kg, dan ikan bandeng turun 0,83% menjadi Rp34.273 per kg.

Harga garam konsumsi turun 0,97% menjadi Rp11.609 per kg, daging kerbau beku impor turun signifikan 4,69% menjadi Rp101.111 per kg, dan daging kerbau segar turun 1,99% menjadi Rp138.333 per kg.