Awas Macet, Jasa Marga Rekayasa Lalin Simpang Susun Pasar Rebo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Jasa Marga melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) sehubungan dengan perkerasan jalan di terowongan Kampung Rambutan yang berada di Simpang Susun Pasar Rebo.

Berdasarkan siaran pers yang diterima, Kamis (12/6/2025), lokasi rekayasa lalin dilakukan di titik pertemuan dari Ruas Tol JORR S menuju Ruas Tol Jagorawi.

Pekerjaan rekonstruksi ini akan dilakukan mulai dari sebelum memasuki terowongan, dalam terowongan dan juga setelah terowongan dengan total enam titik perbaikan.

Jasa Marga atas diskresi Kepolisian, akan memberlakukan penutupan akses menuju terowongan Kampung Rambutan di KM 32+000 Ruas Tol JORR S dari arah Pondok Indah dan pengguna jalan yang hendak menuju Cawang atau Bogor melalui Jalan Tol Jagorawi, dialihkan keluar melalui off ramp TMII - Kampung Rambutan di KM 31+800 Ruas Tol JORR S.

Sementara, untuk pengguna jalan yang ingin meneruskan perjalanan ke arah Cawang (Ruas Tol Dalam Kota), setelah keluar dari off ramp dapat masuk kembali ke on ramp Cawang - Lkr. Dalam - Tj. Priok yang berada sekitar 630 m dari off ramp TMII-Kampung Rambutan.

Adapun, pengguna jalan yang ingin meneruskan perjalanan ke arah Bogor (Ruas Tol Jagorawi) dapat masuk ke on ramp Jagorawi - Cibubur - Bogor yang berada sekitar 1 km dari off ramp TMII - Kp. Rambutan.

Pengalihan lalu lintas akan dilaksanakan selama kurang lebih lima hari, mulai Jumat, 13 Juni 2025 pukul 22.00 WIB hingga Selasa, 17 Juni 2025 pukul 05.00 WIB.

Jasa Marga berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dan menjaga Standar Pelayanan Minimal, keamanan, dan keselamatan para pengguna jalan tol.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut dan mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Pastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol guna menghindari antrean saat transaksi di gerbang tol.