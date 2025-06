Menuju 4 Dekade Bisnis Indonesia, Selalu jadi Referensi Para Ekonom

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harian Bisnis Indonesia akan genap memasuki usia 40 tahun alias 4 dekade pada 14 Desember 2025. Para ekonom mengungkap bahwa sejak lama menjadikan Bisnis Indonesia sebagai referensi kondisi ekonomi dan sumber informasi yang kredibel.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengaku sudah menjadi pembaca Bisnis Indonesia sejak tahun 90-an.

Avi menjelaskan bahwa keistimewaan Bisnis Indonesia yaitu tidak hanya fokus ke pemberitaan ekonomi makro namun juga mikro. Menurutnya, informasi yang lengkap antara ekonomi makro dan mikro sangat membantu para pemegang kepentingan.

"Bukan hanya makro, tetapi juga bisnis ini lebih banyak. Jadi memang buat referensi bisnis perusahaan, kita selalu lihat di Bisnis Indonesia," ungkap Avi dalam acara Kick Off 4 Dekade Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Selain itu, sambungnya, Bisnis Indonesia selalu menyajikan data yang jelas dalam pemberitaan. Bahkan, dia melihat Bisnis Indonesia tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi.

Dengan demikian, Bisnis Indonesia juga membentuk optimisme ke pelaku pasar—bukan hanya pesimisme. Avi pun berharap Bisnis Indonesia tetap menjadi media kritis yang membangun.

"Lebih bagus kita mengkritik, tetapi ada solusi dan ada harapan juga gitu," katanya.

Ekonom Senior Aviliani memberikan paparan saat Kick Off 4 Dekade Bisnis Indonesia - Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (10/6/2025). / Bisnis-Arief Hermawan P.

Senada, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengungkapkan bahwa mulai membaca Bisnis Indonesia setelah bekerja di Bank Indonesia pada 1994. Saat itu, semua koran tersedia di kantor tetapi Piter mengaku selalu membaca Bisnis Indonesia.

Dia mengungkapkan data-data dan informasi ekonomi mikro—tak hanya makro—sangat membantunya sebagai regulator di Bank Indonesia.

"Saya boleh katakan, saya belajar banyak tentang pasar keuangan, tentang perkembangan bisnis, tentang individual bisnis, itu lebih banyak yang belajarnya dari Bisnis Indonesia," ucap Piter pada kesempatan yang sama.

Lebih dari itu, dia mengungkapkan penyajian data yang lengkap dalam pemberitaan Bisnis Indonesia menjadi keunggulan dari media-media yang lain.

Bahkan, Piter menilai Bisnis Indonesia tidak hanya menjadi pewarta tetapi juga bisa menjadi lembaga pemikir (think tank). Dengan demikian, sambungnya, Bisnis Indonesia bisa menjadi rekan pemerintah untuk menavigasi perekonomian nasional.

"Pemerintah membutuhkan sekali banyak partner dan saya kira, Bisnis Indonesia sebagai salah satu media yang memfokuskan pada bidang ekonomi sangat tepat untuk menjadi partner dari pemerintah dalam kebijakan-kebijakan ekonomi," ujar Piter.