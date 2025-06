Harga Pangan 7 Juni: Cabai hingga Daging Sapi Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas komoditas pangan kompak mengalami penurunan rata-rata harga nasional pada hari ini, Sabtu (7/6/2025). Pada H+1 Iduladha, harga daging sapi hingga cabai mengalami penurunan.

Mengutip panel harga pangan di laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 9.30 WIB, rata-rata harga nasional daging sapi murni mengalami penurunan 1,38% dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya. Posisinya parkir di level Rp132.086 per kilogram (Kg).

Daging kerbau beku (impor) luar negeri juga turun cukup signifikan 8,74% menjadi Rp95.417 per kg. Sedangkan, harga daging kerbau segar (lokal) justru merangkak naik 4,56% menjadi Rp150.000 per kg.

Aneka cabai ikut mengalami tren turun harga. Di mana, harga cabai merah keriting turun 8,07% menjadi Rp42.985 per kg, cabai merah besar turun 7,05% menjadi Rp44.000, serta harga cabai rawit merah turun 12,81% menjadi Rp45.892 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah turun 3,16% menjadi Rp38.070 per kg serta bawang putih bonggol turun 3,65% menjadi Rp39.282 per kg.

Sumber pangan pokok beras premium turun tipis 0,81% menjadi Rp15.574 per kg, beras medium turun 2,17% menjadi Rp13.761 per kg dan beras SPHP turun 0,93% menjadi Rp12.541 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras turun 3,15% menjadi Rp34.960 per kg. Diikuti harga telur ayam ras yang juga turun 2,99% menjadi Rp28.896 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan turun 2,82% menjadi Rp20.304 per liter, minyak goreng curah turun 4,33% menjadi Rp17.564 per liter dan Minyakita turun 1,45% menjadi Rp17.374 per liter.

Komoditas pangan sumber protein lainnya seperti ikan kembung juga ikut turun harga 2,15% menjadi Rp40.395 per kg, ikan tongkol turun 3,50% menjadi Rp33.815 per kg, dan ikan bandeng turun 6,01% menjadi Rp33.396 per kg.

Jagung pakan peternak turun 10,13% menjadi Rp5.871 per kg serta kedelai biji kering (impor) turun 10.644 per kg. Tepung terigu curah dan kemasan kompak turun masing-masing menjadi Rp9.690 per kg dan Rp12.629 per kg.

Terakhir, gula konsumsi turun tipis 0,84% menjadi Rp18.431 per kg. Sedangkan garam konsumsi berbalik naik 0,98% menjadi Rp11.847 per kg.