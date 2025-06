GS Supermarket Diambil Alih FoodHall MAPI, Ganti Jadi Daily Supermarket

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap GS Supermarket asal Korea Selatan resmi diambil alih oleh FoodHall Indonesia yang dioperasikan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) melalui MAP Group.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan proses pengambilalihan GS Supermarket ke tangan FoodHall sudah dilakukan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding(MoU) dan telah meluncur pada awal Juni 2025.

“[GS Supermarket] sudah MoU [dengan investor baru] dan itu FoodHall yang ambil. Kemarin di-launching ya sepertinya awal Juni,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (4/6/2025).

Budihardjo menuturkan bahwa semua toko ritel GS Supermarket di Indonesia telah diambil alih oleh FoodHall.

“FoodHall yang diambil ada 9 toko kalau nggak salah, 9 atau 10 saya lupa. Semuanya, sisa tokonya diambil semuanya. FoodHall kan punya banyak merek, ya,” ujarnya.

Jika menengok pada akun Instagram resmi GS Supermarket, Rabu (4/6/2025), perusahaan resmi berganti nama menjadi Daily Supermarket mulai 1 Juni 2025.

“Kami ingin menginformasikan bahwa GS Supermarket secara resmi akan berganti nama menjadi Daily Supermarket mulai tanggal 1 Juni 2025,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi GS Supermarket.

Perusahaan juga mengajak para member setia GS Supermarket untuk segera beralih menjadi member MAPCLUB dan menikmati berbagai keuntungan eksklusif, antara lain 50.000 Points Welcome Bonus, 100x Extra Points, dan Special Member's Price.

“Poin MAPCLUB dapat ditukarkan dengan produk grocery, serta dapat digunakan di berbagai brand dari MAP Group, seperti Skechers, Krispy Kreme, dan banyak lagi,” jelasnya.

Dalam catatan Bisnis, GS Supermarket akan menutup seluruh cabangnya di Indonesia pada 31 Mei 2025. Melalui akun Instagram resminya, perusahaan mengunggah konten agar para member GS The Fresh menggunakan poin membership sebelum 31 Mei 2025.

“Segera gunakan poin kamu sebagai potongan belanja di toko kami sebelum tanggal 31 Mei. Poin akan hangus/hilang setelah tanggal 31 Mei 2025,” demikian yang tertulis di sana.

Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (8/5/2025) pukul 11.35 WIB, suasana depan gerai GS The Fresh tampak tak ada tanda-tanda akan menutup cabang, dan tak terlihat ada spanduk atau banner yang bertuliskan diskon besar-besaran.

Saat memasuki gerai GS Supermarket, hanya terlihat beberapa pengunjung dan suasana yang terasa tampak lengang dengan musik yang disiarkan berupa lagu barat dan lokal. Produk yang terpantau diskon hanya produk tempat makan Lock n Lock dan masker Sensi, sedangkan lainnya tak terpampang ada penurun harga di label.

Adapun, GS The Fresh by GS Supermarket Mampang memiliki beragam segmen produk, mulai dari bakery, vegetable, fruit, meat, fish, beverage and dairy, hingga korean food.

Kemudian, tepat di depan bagian meat dan fish, terlihat ada gerai mini makanan Korea berkonsep open kitchen, yakni Mr. Shin, dengan dua pelanggan yang tengah menyantap hidangannya.

Saat Bisnis menyisir tiap segmen, rak terpantau tetap dipenuhi beragam produk. Namun, tak sedikit pula ada beberapa produk di rak etalase yang juga berdebu. Sementara itu, produk Korean food berada di pojok kiri dengan rak yang dipenuhi beragam makanan, minuman, hingga snack Korea, seperti permen, cokelat, biskuit, mie, hingga toppoki instan.

Sesekali terlihat seorang karyawan yang merapikan sudut rak makanan. Saat menuju area meja kasir, hanya tersedia 2 kasir yang beroperasi. Padahal, totalnya ada 4 kasir. Namun, hanya kasir 1 yang terlihat melayani para pembeli

“Mohon maaf kasir tutup," demikian yang tertulis di antara kasir 3 dan 4.